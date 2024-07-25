英家庭堅持30年用相同號碼買獎券　終贏逾1000萬大獎

英國家庭自從 1994 年聖誕節聚會上組成一個團體以來，他們一直夾錢用相同的號碼購買獎券，經過30年的堅持，這家人早前終於贏得100 萬英鎊(約1,005萬港元)大獎。綜合報道，這家人來自劍橋彼得伯勒，包括母親和她的3個子女，他們在 上月 22 日星期六的抽獎中了5個主要號碼和獎金球，每人可獲得 25 萬英鎊。
85歲的Audrey Cobb，以及她3個子女，67 歲的David Cobb、60 歲的Sandra Digby 和55歲的Carol Nobbs。中獎號碼分別為 5、9、18、32、44 和 58，其彩券與 5 個號碼和 34 號紅球相符。David表示，他知道一直堅持買獎券，始終相信有一日會贏。David說，他的妻子在抽獎後的第二天早上查看了國家彩票應用程序，看到了一條提醒他們中獎的消息，她當時平靜地叫他必定要看這個訊息，他說，他們看完消息後，欣喜若狂。
聯絡彩票公司前踩16公里單車打發時間
由於國家彩票客服電話要當天稍後才開通，David與妻子為了打發時間冷靜自己，便去踩了 10 英里(約16公里)的單車，在得到確認中獎後，David先去探訪母親，再用電話多人會議功能，一起向妹妹Sandra和Carol宣布中獎消息，他說：「當我告訴我的妹妹，我要給她們每人 25 萬英鎊時，我絕對成為最受喜愛的大哥」David說，當時一個妹妹震驚得差點暈倒，另一個妹妹則感動流淚，因為她的居住問題將會得到解決。Sandra和Carol已對獎金的使用有了計劃，包括買車、買樓，至於David和他的母親則未有特別打算，暫時想保存獎金，以備家庭不時之需。不過，報道未有提及這家人每年購買彩票的次數。