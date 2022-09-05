英富豪收留烏女難民獲侯俊偉激讚　數周後拋妻兒共赴同居

俄羅斯入侵使大量烏克蘭人被逼逃離家園，據聯合國難民事務高級專員辦事處(UNHCR)的數據顯示，截至8月17日，排除部分已重返烏克蘭的人，目前歐洲境內約有666萬名記錄在案的烏克蘭難民，全球各國都有善心人士主動收留難民。英國一名千萬富豪收留了其中一名烏克蘭女難民，讓她搬進自己的莊園，沒想到短短幾星期後，該名富豪就拋下老婆和仔女，跟這名女子私奔。

英國《太陽報》(The Sun)報道，現年52歲的投資人兼企業家Haakon Overli收留一名來自烏克蘭的難民女子，讓她住進位於薩里郡的莊園，詎料二人隨即「撻著」，在僅僅數星期後就拋下妻子Imogen Overli和子女，與該女子共赴同居。報道提到，Haakon Overli在3月曾在社交平台Twitter上表示，家人很想幫助一名烏克蘭難民，更自爆曾遊說首相約翰遜、內政大臣彭黛玲(Priti Patel)等官員，希望盡快將這名女子帶來英國。

侯俊偉讚高興看到英家庭接待烏家庭

女子取得簽證後，Haakon Overli於5月在一場活動上會晤前外相侯俊偉(Jeremy Hunt)，更獲侯俊偉在Twitter上載合照激讚「很高興看到當地家庭接待烏克蘭家人」。

Haakon Overli曾創立線上股票經紀公司Self Trade，2000年4月上市，同年10月以9億英鎊價格出售。他曾在摩根大通工作，並自2008年起擔任Wonga的銀行董事，該銀行於2018年倒閉。Haakon Overli之後創立Dawn Capital公司，號稱歐洲最大B2B軟體專業投資業者，市值超過200萬英鎊。根據Companycheck網站統計，奧佛利目前身價達500萬英鎊，折合約4,500萬港元。