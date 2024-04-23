英德拘捕5男女涉為中國做間諜　中方斥無中生有促停止抹黑

德國和英國合共有5名男女，涉嫌替中國當間諜被拘捕或起訴。中國駐英國大使館批評英方說法完全是無中生有，惡意詆毀。中國駐德國大使館亦促請德方停止抹黑中國。

英國皇家檢控署反恐部門周一(22日)授權倫敦警察廳起訴2名英國男子，他們分別是29歲的卡什(Christopher Cash)及32歲的貝里(Christopher Berry) 。當局公布，他們於去年3月13日分別在愛丁堡及牛津郡被捕，其後獲准保釋，其中貝里牽涉的罪行，發生在21年12月底至去年2月初；卡什就被指在22年1月下旬至去年2月初犯案。兩人收集、記錄或傳播有損國家安全利益的信息，違反官方保密法，將於周五(26日)在倫敦西敏寺地方法院提訊。