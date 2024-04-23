英德拘捕5男女涉為中國做間諜　中方斥無中生有促停止抹黑

德國和英國合共有5名男女，涉嫌替中國當間諜被拘捕或起訴。中國駐英國大使館批評英方說法完全是無中生有，惡意詆毀。中國駐德國大使館亦促請德方停止抹黑中國。
英國皇家檢控署反恐部門周一(22日)授權倫敦警察廳起訴2名英國男子，他們分別是29歲的卡什(Christopher Cash)及32歲的貝里(Christopher Berry) 。當局公布，他們於去年3月13日分別在愛丁堡及牛津郡被捕，其後獲准保釋，其中貝里牽涉的罪行，發生在21年12月底至去年2月初；卡什就被指在22年1月下旬至去年2月初犯案。兩人收集、記錄或傳播有損國家安全利益的信息，違反官方保密法，將於周五(26日)在倫敦西敏寺地方法院提訊。
中國駐英大使館回應指，所謂中方涉嫌“竊取英國情報”的說法完全是無中生有，惡意詆毀，中方堅決反對。敦促英方停止反華政治操弄，停止這種自導自演的政治鬧劇。
德國：3人涉轉移敏感技術至中國
另外，德國內政部發言人公布，有2男1女因涉嫌替中國情報機關當間諜而被捕，並聲言是德國反情報工作的一大成就。他們涉嫌在2022年6月前開始，將可作軍事用途的敏感技術轉移至中國，內容涉及戰艦引擎操作，並替中國國家安全部購買德國特製激光儀器，未經許可運往中國。
中國駐德國大使館發聲明，否認中國在德國境內進行懷疑間諜活動，並促請德國停止藉事件對中國形象進行政治操弄，並抹黑中國。