英恐怖女護士涉毒17新生嬰 其中7嬰死亡 胰島素為「兇器」

英國一名現年32歲的前女護士涉嫌在醫院內毒殺及企圖毒殺初生嬰兒，當中5名男嬰及2名女嬰死亡，另有10名嬰兒大難不死。

案發在2015至2016年，柴郡切斯特伯爵夫人醫院(Countess of Chester Hospital)的初生嬰兒病房，發現初生嬰兒的死亡率異常地高，認為不尋常。院方調查發現，嬰兒死因均涉喪失心肺功能，且都是罕有地無法救治，其中有報告指，死亡嬰兒手腳呈現不尋常斑點。

英國罪案｜醫院護士涉毒殺新生嬰兒案開審

警方於2017年介入調查，其後拘捕護士萊比(Lucy Letby)，指她涉嫌毒殺嬰兒，轟動當地社會。案件於周一(10日)開審，檢方在開案陳詞中稱，其中兩名大難不死的嬰兒Child F及Child L，是被萊比「蓄意以胰島素毒害」。據稱，院方當時發現健康情況正常的嬰兒，忽然嚴重轉差，且沒有明顯原因，專家研究後發現涉事嬰兒的共通點，就是曾被萊比照顧。

調查發現，案發時萊比返夜班，而那正正是出現嬰兒死亡率增加或突然重病的時段；其後當萊比調返早班，又輪到該時段出現無法解釋的嬰兒昏迷或死亡狀況。

據稱其中一名男嬰及一名女嬰，各曾分別被萊比試圖毒殺3次，包括一天內毒害兩次。

萊比被控涉及17名嬰兒的22項罪名，包括7項謀殺及15項企圖謀殺罪。萊比在庭上表現平靜，她拒絕認罪，案件聆訊料需時達6個月。