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國際
2024-02-23 13:03:00

英情侶匿貼紙相機內口交　途人睇唔過眼狠揭布簾(有片)

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英情侶匿貼紙相機內口交，途人睇唔過眼狠揭布簾。(X)

英情侶匿貼紙相機內口交，途人睇唔過眼狠揭布簾。(X)

英國一對年輕情侶，在購物中心逛街期間突然心血來潮，竟然走進貼紙相機內上演活春宮，場內有顧客發現後懷疑「睇唔過眼」，直接將貼紙相機的布簾拉開，將這對情侶行徑曝光，影片近日在包括社交平台、reddit討論區等處瘋傳。

有網民指出，事發地點應該是英國伯明罕的一間購物中心，由於貼紙相機的布簾只遮擋上半身，不少顧客早已經發現機廂裡的戲碼，幾名年輕人則在不遠處用鏡頭對準貼紙相機，另一名男子則跑過去一手將布簾拉開，女子跪地疑似為男友口交的畫面傾刻曝光，二人被大嚇一跳。

一名男子急步過去一手將布簾拉開。(X) 女子跪地疑似為男友口交的畫面傾刻曝光，二人被大嚇一跳。(X) 女子跪地疑似為男友口交的畫面傾刻曝光，二人被大嚇一跳。(X) 女子跪地疑似為男友口交的畫面傾刻曝光，二人被大嚇一跳。(X)

網民：他們怎麼有勇氣在公共場所這麼做

不少網民紛紛留言批評：「我不懂他們怎麼有勇氣在公共場所這麼做」、「他們有了美好的回憶」、「老二都被嚇倒了」、「大頭貼機台裡有CCTV的」、「惡作劇的人是不是嫉妒人家有女友」、「不知道他們驚嚇的瞬間有沒有被貼紙相機拍下來」。

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