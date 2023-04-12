英拾荒女子打開「識走動」枕頭套　驚見4條肥大蟒蛇

在英國格羅斯特郡（Gloucester） ，一名54歲的拾荒女子瑪麗亞（Maria ）在路邊看到兩個被丟棄的枕頭套，打開後震驚地發現裏面的駭人生物。瑪麗亞表示，因為枕頭套看起來很重，她原以為裏面裝滿了沙子，沒想到走近檢查後發現，竟然有四條大蟒蛇。

綜合外媒報道，瑪麗亞在路邊兩個被綁起來丟棄的枕頭套內發現四條蟒蛇。原先瑪麗亞以為看似沉甸甸的枕頭套內是塞滿了沙子，沒想到在靠近枕頭套時，「它們」竟然移動了起來。「我看見枕頭套裏有東西在動，想說裏頭可能是裝著被遺棄的小狗或小貓」，瑪麗亞表示，結果在她進一步檢查後，嚇得尖叫起來，「讓我吃驚的是竟然裏面會是蛇」。

警方在接獲報案後迅速趕到現場，確認枕頭套內有四條又被稱為球蟒（Royal Python）的皇家大蟒蛇。在調閱監視器後發現，這些蟒蛇從當天下午3點就被丟棄在街上，直到晚上9點才被瑪麗亞發現，這些蛇在寒冷的街上已經長達6個小時。

瑪麗亞表示，這四條球蟒很可能是被人類作為寵物飼養的，但可能被主人養膩了，便隨手裝入枕套內丟棄。對此，她也驚訝表示怎麼有人把這麼危險的動物就這樣丟在街上。



據悉，球蟒是世界上最大的無毒蛇類之一，成年蛇體長可達1.8米。而球蟒的體色以黑色為基調，背部則有許多圓形斑紋。腹部顏色呈奶白色，以小型的哺乳動物為食。

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