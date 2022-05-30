英推「高潛質人士」簽證毋須預先獲聘 中大港大科大生可申請？要睇畢業年份

英國今日起推出新的「高潛質人士」(High Potential Individual、HPI)簽證途徑以招攬人才，讓全球約50間頂尖非英國大學的「優異」畢業生申請，在英國工作展開他們的事業，當中包括香港中文大學和香港大學。在新HPI簽證下，畢業生毋須先獲英國僱主聘請，即成功申請者赴英後除了可找工作外，還可自聘或從事志願工作。

畢業年期不可超過5年

持有學士學位或碩士學位的成功申請者將獲發2年工作簽證，持有博士學位人士則可申請3年簽證。在簽證期限完結後，有關申請者若符合資格，可轉為「長期工作簽證」。申請者的畢業年期不可超過5年。雖然內政部未有說明，但《每日電訊報》稱有關簽證不設上限。