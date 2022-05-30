英推「高潛質人士」簽證毋須預先獲聘 中大港大科大生可申請？要睇畢業年份

英國今日起推出新的「高潛質人士」(High Potential Individual、HPI)簽證途徑以招攬人才，讓全球約50間頂尖非英國大學的「優異」畢業生申請，在英國工作展開他們的事業，當中包括香港中文大學和香港大學。在新HPI簽證下，畢業生毋須先獲英國僱主聘請，即成功申請者赴英後除了可找工作外，還可自聘或從事志願工作。
畢業年期不可超過5年
持有學士學位或碩士學位的成功申請者將獲發2年工作簽證，持有博士學位人士則可申請3年簽證。在簽證期限完結後，有關申請者若符合資格，可轉為「長期工作簽證」。申請者的畢業年期不可超過5年。雖然內政部未有說明，但《每日電訊報》稱有關簽證不設上限。
畢業那年所讀大學須在合資格名單內
英國政府網頁刊登了2016年至2021年合資格大學名單，即申請者畢業那一年，其所讀大學必須在同年的合資格大學名單內。在2021年合資格大學名單中，包括20間美國大學，其他大學來自加拿大、日本、德國、澳洲、新加坡、法國、瑞典和瑞士；香港的香港中文大學、香港大學，以及大陸著名學府北京大學和清華大學也在名單內。在2020年的名單中，只有香港大學，並無香港中文大學。2019年則有港大及科大。有關大學的畢業生可申請「高潛質人士」簽證，並須通過安全和犯罪紀錄審查，以及英語會話、讀、寫、聽達到最少B1中等程度。根據英國文化協會的定義，B1中等程度的資格為「可流利地與英語人士溝通」。合資格人士申請簽證時，毋須先獲英國公司聘請，也容許帶同需他們供養的伴侶或子女往英國。申請費用為715英鎊(約7,000港元)，並且需付醫保費用，以及須提供銀行戶口在連續28天、申請31天前有最少1,270英鎊(約1.25萬港元)存款作生活費的證明。如果已居於英國超過12個月，則毋須提供存款證明。