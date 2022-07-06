英政壇大地震｜不滿約翰遜領導　衞生大臣財相等多名保守黨人辭職

英國首相約翰遜政府受到連串醜聞打擊後，多名保守黨人辭去政府職務或黨職，包括衞生大臣賈韋德(Sajid Javid)及財相辛偉誠(Rishi Sunak)因不滿約翰遜的領導，周二(5日)宣布辭職。檢察總長及保守黨副主席亦在同一日內辭職。

不滿約翰遜領導，衞生大臣財相等多名保守黨人辭職。(AP)

賈韋德在辭職信中說，不能再憑良心繼續留任，相信在約翰遜領導下，情況不會改變，對他失去信心。

辛偉誠在辭職信中指，公眾期望政府能夠正確、稱職和認真地行事，並相信值得為這些標準奮鬥，這是他辭職的原因。

約翰遜隨即任命教育大臣查學禮(Nadhim Zahawi)接任財政大臣，2月份調到衞生部門的內閣辦公室部長柏建熙(Stephen Barclay)接任衞生大臣。

在2名內閣成員辭職前，約翰遜為任命涉及性醜聞的資深保守黨成員平徹(Christopher Pincher)出任副首席黨鞭道歉。平徹上星期因為醉酒性騷擾兩名男子，引咎辭職。外界指早前已有針對平徹行為不當的指控，質疑為何在2月仍獲約翰遜晉升。