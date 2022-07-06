英政壇大地震｜增至21人辭職 保守黨擬再發動不信任動議 推翻約翰遜

英國政壇大地震，最少21名保守黨人先後辭職，向上月捱過不信任動議的首相約翰遜逼宮，最高級是兩名閣員財相辛偉誠(Rishi Sunak)及衛生大臣賈偉德(Sajid Javid)，僅相隔9分鐘「遞信」，示威意味濃。約翰遜周三在國會接受質詢時堅拒辭職，指不認同這不符合國家利益。

原12個月內免受逼宮 保守黨擬修例

約翰遜上月在不信任動議中驚險過關後，按規定本可免除12個月內再被逼宮，但英國《每日郵報》稱，保守黨1922委員會最快會於當地時間周三修例，以容許再次發動不信任動議，趕約翰遜下台。約翰遜發言人揚言約翰遜會再一次過關。



辛偉誠及賈偉德周二呈辭，為「集體辭職」揭開序幕。辛偉誠在辭職信中稱，「公眾合理地期望政府適當、有能力地及認真地施政」，但事與願違；賈偉德則指約翰遜儘管在不信任表決過關，但已失去人民的信任。英國廣播公司(BBC)指周二及周三至少有21人劈炮，包括兒童和家庭國務大臣昆斯(Will Quince)、英格蘭及威爾斯副檢察長卓艾歷(Alex Chalk)，負責教育、房屋、環境及懲教事務等官員，以及保守黨副主席和黨內助理等。

任命涉性騷擾保守黨副首席黨鞭成導火線

辛偉誠及賈偉德辭職的導火線，是保守黨副首席黨鞭平徹(Christopher Pincher)被指酒後性騷擾兩名男子，而於上周辭職一事。外界批評約翰遜早已知道平徹所涉指控，卻仍於2月任命他，亦不滿約翰遜一度自稱不知情，其後才改口。

約翰遜隨即任命原任教育大臣查學禮(Nadhim Zahawi)以及2月份原任內閣辦公室部長柏建熙(Stephen Barclay)，分別接任財相及衛生大臣，查學禮呼籲黨人團結。最新民調顯示，近七成受訪者認為約翰遜應下台。