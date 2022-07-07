英政壇大地震｜英媒：約翰遜將辭去保守黨領袖職務　擔任首相至秋季

英國政壇大地震，據報英國首相約翰遜將於周四稍後時候宣布辭職。較早前，因為不滿英國首相約翰遜領導不力而出現的辭職潮，至今超過50名人員離職。據報有大批內閣閣員要求約翰遜下台，呼籲他下台的房屋、社區及地方政府大臣高文浩(Michael Gove)遭約翰遜革職。

約翰遜即將辭職消息最先由英國廣播公司(BBC)報道，約翰遜將於周四稍後宣布將辭去保守黨領袖的職務，並將繼續擔任首相直至秋季。這標誌著他在 2016 年幫助領導成功的脫歐運動以退出歐盟的政治生涯結束，同時也帶領保守黨在 2019 年取得了歷史性的大選勝利。

備受下台壓力的約翰遜周三(6日)到國會接受議員質詢，前一日辭職的前衞生大臣賈偉德亦發言批評約翰遜。約翰遜表示，如果認為政府無法履行被賦予的職務時，就會辭職，會專注國家面臨的極其重要問題。他之後出席國會一個委員會時重申，自己不會呈辭，亦不會解散國會，提早大選。