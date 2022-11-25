英政府禁敏感地點安裝中國製閉路電視

英國政府周四(24日)指示各部門，停止在敏感地點安裝中國企業生產的閉路電視鏡頭，同時將現有相關設備與核心網絡中斷連接，並考慮徹底移除。內閣辦公室指，認為基於英國目前的威脅，及有關系統的能力和連接性不斷提升，需要加強管制，防止任何安全風險變成現實。

《路透社》(Reuters)報道，當地的私隱監察組織早前發表報告，指多個政府部門都使用中國企業海康威視(Hikvision)和浙江大華(Dahua)製造的攝影機，包括內政部和商務部。67名國會議員於7月要求當局禁售及使用相關設備，指兩間公司的產品協助中國侵犯人權。英國政府的新命令並未有封殺兩間公司，但針對依中國法律必須與北京安全單位分享情報的企業，英國政府不鼓勵在境內使用中國製造的「視訊監控系統」。

海康威視否認有關指控，強調不會把資料轉交第三方，會與英國政府接觸了解相關決定。