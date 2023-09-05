英新冠疫情大反彈 兼出現新變種BA.2.86 報道罕有引起網民迴響 原因唔係擔心而係……

今時今日，全球多國及地區均已停止每日公布新冠肺炎疫情，尚在關心疫情的民眾恐怕不多。然而英國傳媒近日一則新冠疫情報道，卻罕有地引發巨大迴響。

英國《每日郵報》報道，根據健康數據平冶ZOE app的數字，近日英國新冠肺炎病例由8月初的每日約5萬宗激增至每日近9.3萬宗。報道稱，預計暑假後開學至秋季期間，病例將更多，並指目前英國有115萬人染病，即大約每58人就有1人中招。

新冠肺炎｜甚麼是BA.2.86？攻陷10國惹關注

報道又說，Omicron新的亞變種BA.2.86(亦被稱為PIROLA)在英國出現也令人關注，當地暫錄得4宗BA.2.86。BA.2.86於7月在丹麥首次發現，目前全球有最少10國錄得BA.2.86個案，除英國及丹麥外，尚有美國、瑞典、葡萄牙、法國、加拿大、泰國、南非及以色列。科學家指BA.2.86在全球的個案雖然暫時不多，但警告其刺突蛋白較Omicron更多，且可能有能力繞過新冠康復者或已接種疫苗人士的免疫保護。世衛上月已把BA.2.86列入監察名單。