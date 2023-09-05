英新冠疫情大反彈 兼出現新變種BA.2.86 報道罕有引起網民迴響 原因唔係擔心而係……

今時今日，全球多國及地區均已停止每日公布新冠肺炎疫情，尚在關心疫情的民眾恐怕不多。然而英國傳媒近日一則新冠疫情報道，卻罕有地引發巨大迴響。
英國《每日郵報》報道，根據健康數據平冶ZOE app的數字，近日英國新冠肺炎病例由8月初的每日約5萬宗激增至每日近9.3萬宗。報道稱，預計暑假後開學至秋季期間，病例將更多，並指目前英國有115萬人染病，即大約每58人就有1人中招。
新冠肺炎｜甚麼是BA.2.86？攻陷10國惹關注
報道又說，Omicron新的亞變種BA.2.86(亦被稱為PIROLA)在英國出現也令人關注，當地暫錄得4宗BA.2.86。BA.2.86於7月在丹麥首次發現，目前全球有最少10國錄得BA.2.86個案，除英國及丹麥外，尚有美國、瑞典、葡萄牙、法國、加拿大、泰國、南非及以色列。科學家指BA.2.86在全球的個案雖然暫時不多，但警告其刺突蛋白較Omicron更多，且可能有能力繞過新冠康復者或已接種疫苗人士的免疫保護。世衛上月已把BA.2.86列入監察名單。
新冠肺炎｜英網民不耐煩︰唯一要擔心的病毒就是傳媒
報道一出，旋即罕見地引來網民逾1,700則留言。不過不少人並非擔心疫情反彈，而是鬧爆傳媒今時今日還煞有介事報道疫情。其中最多人認同、點讚數逾852人的留言是「每年都有流感來臨，但由於政客和媒體喜歡煽風點火，我們現在每天都不得不忍受災難與悲觀的警告」；其次是「誰仍在數病例。我剛中新冠兩日就康復可上班。我也屬高風險人群，而且沒有接種最新的疫苗加強劑……我們之前被騙了，無端地被封鎖起來」，有人則遷怒於傳媒，「唯一要擔心的病毒就是傳媒」。
新冠肺炎｜美國染疫住院人數連升6周 官員再提戴口罩
除英國外，美國近期的新冠病例亦反彈，疾控中心(CDC)日前表示該國新冠住院病例已連升6個星期。其中紐約市正在廢水採樣檢測中發現BA.2.86，而該亞變種已見於美國5個州份，有紐約官員再次建議民眾在長假期外出時佩戴口罩。