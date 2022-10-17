英新財相宣布迷你預算案「壽終正寢」擱置減稅　首相卓慧思：民眾想穩定

上任僅6星期的英國首相卓慧思因「迷你預算案」面臨下台壓力，為保相位上周五突然撤換財相關浩霆，由曾任文化大臣和衛生大臣的侯俊偉頂替。侯俊偉今日發表電視講話宣布，取消迷你預算案最主要的稅項措施，包括擱置將企業稅率由19%增至25%；無限期擱置取消高薪人士的45%上限率稅；擱置減薪俸稅率1%至19%，也會取消凍結酒精稅和非英國旅客的免消售稅。能源費因烏克蘭戰爭等因素大升，令民眾生活大受影響，惟侯俊偉宣布能源補貼不會如預算案提出般將維期兩年，改為延長至明年4月。侯俊偉又稱，將減省政府開支。

首相發言人：非財相侯俊偉治國

侯俊偉大刀闊斧修改迷你預算案，稱上周五與首相討論後，知道她對預算案的憂慮。至於擱置減薪俸稅，他解釋保守黨和他都深信，人們應該保有更多他們所賺取的錢，但「當市場正要求承諾可持續的公共財政時，借錢資助減稅並不適合」。卓慧思競選時曾承諾減薪俸稅，惟3星期前公布的短命「迷你預算案」令英鎊大跌和市場動盪，令她急急轉軚「止血」。她在侯俊偉發表上述緊急聲明後稱，英國人想穩定，其政府正採取行動制定經濟增長的新路向，以支持及惠及所有英國民眾。卓慧思原本死撐其減稅措施可由政府借貸資助，稱這是讓英國經濟增長的正確途經，還揚言會抵抗批評方案的「反增長聯盟」。她周五辭掉關浩霆時稱，迷你預算案步伐過急走得太遠，超出市場預期。另外，在侯俊偉發表講話後，首相發言人否認現在是由侯俊偉治國。