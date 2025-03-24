英校園生日會驚爆斬人 50青少年持刀闖入最少兩傷(有片)

英國埃塞克斯郡哈弗林(Havering)的埃爾姆公園小學(Elm Park Primary School)於3月22日晚間發生一宗駭人聽聞的暴力事件。一群約50名青少年持刀闖入當時正在校內舉行、為一名16歲人士舉行的生日派對，引發大亂局，最少兩名青少年被刺傷，有警員亦在衝突中受傷。3名青少年已被捕。
案發在晚上9時許，該批青少年手持刀衝入學校禮堂，現場頓時陷入混亂。目擊者拍攝的影片顯示，數十名青少年驚慌失措地逃離禮堂，尖叫聲不斷。
3名青少年涉襲警被捕
襲擊持續至約晚上11點，警方最終拘捕了3名青少年，指其涉嫌襲警；並證實一名16歲和一名19歲的青少年在事件中遭刺傷，須送院救治療，幸無生命危險；數名到場警員亦在事件中受傷，即場接受治療。
區內向來平靜 居民震驚
一名居民表示，「當時現場一片混亂，我看到約40至50名青少年在街上奔跑」，並稱其後「有人在車道丟下武器逃跑」。該居民並稱，涉案青少年攻擊警察，由於人數太多，警員只能選擇驅散他們，「我們這裡平時很安靜，從未發生過這種事，大家都感到非常震驚。」
15歲女在火車上受襲
一名母親則說，她15歲的女兒逃離現場後，在火車上遇上該批青少年，遇襲受傷送院，「女兒告訴我，緊急出口無法使用，當她逃上火車時，其他青少年也跟上，並在車上繼續打鬥。她遭到攻擊，場面非常可怕」。倫敦警察廳發言人表示，警方於晚上9點後接報，稱卡爾伯恩大道(Calbourne Avenue)發生群毆事件，呼籲民眾提供相關線索。