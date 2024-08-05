英極右反移民示威升級 庇護難民酒店被衝擊 施紀賢：必將暴徒繩之於法(多圖有片)

英國西北部上月29日發生持刀襲擊案，3名上舞蹈班的女童被殺，網上謠傳被捕的17歲少年是穆斯林移民，觸發全國極右翼示威浪潮，與警方衝突，至少150人被捕。多個城市周日(4日)持續發生涉及極右翼份子的示威，其中在英格蘭北部洛達咸（Rotherham）一間住有來自外國尋求庇護者的酒店受襲，大批蒙面示威者衝擊酒店及縱火，又向在警員投擲雜物，最少十名警員遇襲受傷。 馬來西亞敦促公民「遠離抗議地區」 首相施紀賢譴責極右示威者的暴行，並強調必將暴徒繩之於法。唐寧街將於今日召開緊急會議商討應對；馬來西亞外交部敦促居住或前往英國的公民「遠離抗議地區」並「保持警惕」。

位於英格蘭中部的洛達咸，周日有數百示威者包圍一間收留難民庇護申請民眾的酒店，有人成功進入酒店內，酒店多塊玻璃窗被擊碎，警方展開驅散行動，期間有示威者被制服帶走。南約克郡警方說，拘捕了至少1人，有10名警員在衝突中受傷，其中1人情況嚴重。 至少150人被捕 唐寧街今緊急會議商應對 在英格蘭東北部城市米杜士堡亦有反移民示威，示威者與警方爆發衝突，有汽車被焚毀，當局說警方至少拘捕了35人，另有影片可見街上有人被其他民眾圍攻。在伯明翰附近的譚沃思(Tamworth)亦有反移民示威者攻擊一間收留難民庇護申請民眾的酒店，期間有人投擲汽油彈。

首相施紀賢譴責這場衝突是「極右暴行」，不願看到穆斯林社區成為襲擊目標：「我強烈譴責周末出現的極右暴行。毫無疑問，那些參與這場暴力的人，將面對嚴厲法律制裁。這並非示威，而屬有組織暴行，不容於我們的街道或網絡。我可以保證你們將為參與騷亂感後悔，無論是直接參與還是在網上煽動。」施紀賢又形容，任何針對膚色或宗教的人都是極右翼人士，強調他們不代表英國。內政大臣顧綺慧宣布，將會加強對清真寺的保護。 舞蹈班襲擊案3死 傳疑兇是激進穆斯林移民 上月29日，英格蘭西北部利物浦附近一個社區發生持刀襲擊案，有人持刀在一個以美國歌手Taylor Swift為主題的舞蹈班施襲，3名女童死亡，多人受傷，17歲疑兇被捕。其後網上流傳疑兇是激進穆斯林移民，消息引起極右分子不滿，發起連場示威，就偷渡潮問題向工黨組建不足一個月的新政府施壓。



BREAKING: Brits are smashing up the Holiday Inn hotel in Rotherham where

asylum seekers are being housed on their dime. pic.twitter.com/YNipgnhZaZ — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) August 4, 2024

Mobs of Asian men target lone protestors in Middlesbrough



Source: Channel 4 News pic.twitter.com/OpbBB7uWyO — Darren Grimes (@darrengrimes_) August 4, 2024