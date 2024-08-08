英極右反移民示威｜極右100場反移民示威「走數」未見人 多地反暴力遊行回應

英國極右反移民示威浪潮持續，警方於各地部署6,000人，應對極右團體宣稱周三晚上發動超過100場反移民示威，目標將轉向移民律師機構和庇護中心，但最終只有少量示威者現身，未見大型暴力衝突。有極右團體及後宣稱只是發放「假消息」，圖讓警力疲於奔命。
倫敦小騷亂10人被捕 警指無關示威
警方表示，截至當地星期三晚上9時，沒有收到嚴重秩序失控的報告，但指倫敦南部的克羅伊登(Croydon)有約50名青年向警方擲樽及煙花，企圖引起破壞，至少10人被捕。警方指涉事人士的行為與示威活動無關，強調只是「反社會行為」。
在倫敦、伯明翰及利物浦等城市，有民眾舉行反種族主義、反暴力遊行，大批警員維持秩序，分隔不同意見人士，過程大致和平。至於被極右團體列為攻擊目標的30多個地點，包括專責移民事務的律師行、支援移民服務中心等，就有居民組成人盾，在有關地點外舉起「歡迎難民」、「打倒種族主義」等標語。
檢察長帕金森警告，將移民律師行列為潛在攻擊目標的行為，可能被視為恐怖主義犯罪，並指透過社交媒體煽動暴力的人等同參與暴亂，必會令他們受到法律制裁。西密德蘭郡警方經調查後，以涉嫌在多個社交媒體平台煽動種族仇恨，拘捕了一名49歲男子。利物浦法院周三判處3名參與騷亂的男子，入獄20個月至3年。其中一名58歲男子承認參與暴亂和襲擊應急人員，被判囚3年。一名向警車縱火的男子被判監禁28個月，另一個被判囚20個月的男子，因涉及種族歧視元素，被加刑2個月。默西賽德郡警方通緝14名男子，發放他們在騷亂現場的照片，呼籲民眾提供訊息。
通訊應用程式Telegram宣布，將刪除任何在英國煽動暴力的頻道和貼文，並呼籲民眾舉報。