英極右反移民示威｜極右100場反移民示威「走數」未見人 多地反暴力遊行回應

英國極右反移民示威浪潮持續，警方於各地部署6,000人，應對極右團體宣稱周三晚上發動超過100場反移民示威，目標將轉向移民律師機構和庇護中心，但最終只有少量示威者現身，未見大型暴力衝突。有極右團體及後宣稱只是發放「假消息」，圖讓警力疲於奔命。

倫敦小騷亂10人被捕 警指無關示威

警方表示，截至當地星期三晚上9時，沒有收到嚴重秩序失控的報告，但指倫敦南部的克羅伊登(Croydon)有約50名青年向警方擲樽及煙花，企圖引起破壞，至少10人被捕。警方指涉事人士的行為與示威活動無關，強調只是「反社會行為」。