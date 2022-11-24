英殘奧短跑手成史上首名殘障太空人(有片)

綜合報道，歐洲太空總署公布的最新太空人人選包括法國女子Sophie Adenot、西班牙男子Pablo Alvarez Fernandez、英國女子Rosemary Coogan、比利時男子RaphaelLiegeois及瑞士男子Marco Sieber，他們從逾2萬2500名人選中脫穎而出。歐洲太空總署同時宣布首位殘障太空人由John McFall雀屏中選。有別於前述太空人人選，John McFall將參加一項名為「殘障太空人」(parastronaut)的計畫。

歐洲太空總署指出，John McFall目前在英格蘭南部擔任創傷及骨科專家。他將參加一項可行性研究，意在讓歐洲太空總署評估殘疾人士參與未來任務所需的條件。

John McFall ：希望太空旅行可以適合每一個人

John McFall因為發生事故，19歲時右腿進行截肢，但他後來在2008年北京帕運贏得100米短跑銅牌。根據歐洲太空總署網站，John McFall受訪時表示：「身為一名截肢者，我先前從未想過成為太空人的可能性，對我而言這有如旋風般的體驗，情緒極其興奮。」她又指：「我認為，我要給未來世代的訊息是，科學是為每一種人存在，希望太空旅行可以適合每一個人。」