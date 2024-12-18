英法庭裁定軍情五處警告華人律師政治干預　理由正當沒違法

英國情報機關軍情五處(MI5) 前年1月罕有地向國會議員發警告，指英國華人社區代表指李貞駒(Christine Lee)代表中共統戰部，在英國從事政治干預活動。李貞駒聯同她的兒子韋克斯(Daniel Wilkes) 入稟法院狀告軍情五處，要求賠償，英國倫敦的調查權力法庭周二(17日)判他們敗訴。
英國倫敦的調查權力法庭三位法官在41頁的裁決中駁回李貞駒等的索賠，指原告並無受到酷刑，只是提出遭受不人道或有辱人格的待遇，未達到違背法規的最低門檻。軍情五處發出的警告屬預防性，亦沒有權威性的調查顯示她參與犯罪活動或不法行為，裁定軍情五處對原告構成的國安風險進行了合理評估，發布警告符合國內法，屬國家安全職能範圍。
工黨議員及自由民主黨黨魁曾接受捐款
61歲的李貞駒，在香港出生，年幼時隨家人移居英國，九十年代在英國成立移民諮詢公司，軍情五處前年指她長期贊助時任工黨議員加德納(Barry Gardiner)，加德納在2014年底至2020年6月之間接受李貞駒的律師行42萬英鎊捐款，折合約54萬美元，主要用於聘請國會研究員。加德納表示，在警告發出前的多年來曾是李貞駒的朋友，之後已經沒有聯絡她。
自由民主黨黨魁戴宏(Ed Davey)亦有在2013年接受李貞駒5,000英鎊捐款，當時他是與保守黨合作的聯合政府當中擔任能源和氣候變化大臣。戴宏指，捐款是給予他的地區組織，他是在警告發出後才第一次知道相關問題。