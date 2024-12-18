英法庭裁定軍情五處警告華人律師政治干預　理由正當沒違法

英國情報機關軍情五處(MI5) 前年1月罕有地向國會議員發警告，指英國華人社區代表指李貞駒(Christine Lee)代表中共統戰部，在英國從事政治干預活動。李貞駒聯同她的兒子韋克斯(Daniel Wilkes) 入稟法院狀告軍情五處，要求賠償，英國倫敦的調查權力法庭周二(17日)判他們敗訴。

英國倫敦的調查權力法庭三位法官在41頁的裁決中駁回李貞駒等的索賠，指原告並無受到酷刑，只是提出遭受不人道或有辱人格的待遇，未達到違背法規的最低門檻。軍情五處發出的警告屬預防性，亦沒有權威性的調查顯示她參與犯罪活動或不法行為，裁定軍情五處對原告構成的國安風險進行了合理評估，發布警告符合國內法，屬國家安全職能範圍。