英法戰爭遭英軍沒收 法國水兵家書265年後重見天日 年邁母親抱怨兒子少聯絡

塵封超過260年後，一批18世紀英法戰爭期間寫給法國水兵、但從未送達的信件終於被英國劍橋大學的學者打開，並進行研究。

這些未讀信件的寄件人包括高級海軍軍官的妻子，以及抱怨兒子疏於聯絡的年邁母親等，它們讓人們可窺探18世紀水兵與其家人的日常。

英國皇家海軍在七年戰爭(Seven Years' War)期間沒收這些信件。在這場1763年結束的全球戰爭中，英國和法國分別領導對立的聯盟。

妻子對被擄丈夫的思念

其中，杜柏斯柯(Marie Dubosc)在1758年寫給丈夫張伯倫(Louis Chamberlain)的信中說：「我可以花一整夜的時間寫信給你……我是你永遠忠誠的妻子。」張伯倫是一艘法國戰艦的中尉。劍橋大學的研究員發現，杜柏斯柯寫信時並不知道丈夫服役的戰艦「加拉提號」已被英軍俘虜。張伯倫從未收到這封信，妻子在寫信的翌年、丈夫被英國人釋放前去世。