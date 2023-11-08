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國際
2023-11-08 11:47:29

英法戰爭遭英軍沒收 法國水兵家書265年後重見天日 年邁母親抱怨兒子少聯絡

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一批18世紀英法戰爭期間寫給法國水兵的家書。(互聯網)

一批18世紀英法戰爭期間寫給法國水兵的家書。(互聯網)

塵封超過260年後，一批18世紀英法戰爭期間寫給法國水兵、但從未送達的信件終於被英國劍橋大學的學者打開，並進行研究。

這些未讀信件的寄件人包括高級海軍軍官的妻子，以及抱怨兒子疏於聯絡的年邁母親等，它們讓人們可窺探18世紀水兵與其家人的日常。

英國皇家海軍在七年戰爭(Seven Years' War)期間沒收這些信件。在這場1763年結束的全球戰爭中，英國和法國分別領導對立的聯盟。

妻子對被擄丈夫的思念

其中，杜柏斯柯(Marie Dubosc)1758年寫給丈夫張伯倫(Louis Chamberlain)的信中說：「我可以花一整夜的時間寫信給你……我是你永遠忠誠的妻子。」張伯倫是一艘法國戰艦的中尉。劍橋大學的研究員發現，杜柏斯柯寫信時並不知道丈夫服役的戰艦「加拉提號」已被英軍俘虜。張伯倫從未收到這封信，妻子在寫信的翌年、丈夫被英國人釋放前去世。

母親憂不久人世

在另一封日期為1758127日的信中，法國諾曼第的年輕水兵奎斯奈爾(Nicolas Quesnel)的母親抱怨他太少聯絡。61歲的母親在信中說，「我對你的思念遠超過你對我的……無論如何，祝你新年快樂。我想我將不久於人世，已經病了3個星期。請替我向瓦林(Varin，船上另名水兵)致意，只有他的妻子會告訴我你的消息。」

塵封超過260年的18世紀英法戰爭法國水兵家書。(互聯網) 塵封超過260年的18世紀英法戰爭法國水兵家書。(互聯網) 當時的軍人肖像。(互聯網)

家書被劍橋學者意外發現

當時的英國海軍部官員認為，這些信件在軍事上不具重要性，所以大部分被擱置在檔案室裡未曾打開。直到現代，它們才被劍橋大學歷史系教授莫里厄(Renaud Morieux)意外發現，「我只是出於好奇才開始研究」。其研究成果發布於《歷史與社會科學年鑑》(Annales. Histoire, Sciences Sociales)期刊。

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單在1758年，法國就有三分一水兵被英軍俘虜。整個七年戰爭期間，近65,000人被英國囚禁，其中一些人死於疾病和營養不良，也有人最終獲釋。

家書的意義

莫里厄說，信件是這些戰俘的家人嘗試聯絡他們的唯一方式，「這些信件敍述了人們的普遍經歷，並非法國或18世紀獨有。它們也揭示出，我們如何應對生活中的重大挑戰……當我們因為疫情或戰爭等無法控制的事而與親人分離，我們必須找出聯絡、安慰和關心彼此的方式，同時保持熱情。」

他說，「時至今日，我們有ZoomWhatsApp(等通訊軟件)。雖然18世紀的人只能透過書信往來，他們信中的內容仍讓人有熟悉的感覺。」

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