英港人廚師霸氣反擊西客劣評 以CCTV片段作證獲英媒報道 網民激讚

Jackie Wan接受英國《泰晤士報》訪問。(《泰晤士報》網站)

英國劍橋郡大謝爾福德(Great Shelford)的中餐館「福滿堂」(The Forum Chinese Restaurant)港人老闆兼主廚Jackie Wan，近日成為網路風雲人物。面對食客在TripAdvisor、Google和Facebook上留下的不實負評，他毫不退讓，直接調出餐廳的閉路電視(CCTV)畫面，用證據「打臉」無理取鬧的評論，獲不少網民稱讚。 食客稱只得４隻蝦 老闆睇CCTV逐隻數︰有7隻！ 其中一名顧客留言聲稱，他們點的蝦仁炒飯中只有4隻蝦，Jackie Wan隨即翻查CCTV監控畫面，並在回覆中詳列顧客的「吃蝦時間表」，跟對方一隻一隻的數，「炒蝦仁飯於18:53:25上桌，以下是你們吃蝦的具體時間：18:54:34你自己吃了一隻，18:54:39你自己又吃了一隻，18:54:39你的伴侶吃了一隻，18:55:49你的伴侶再吃了一隻，18:57:11你的伴侶又吃了一隻，19:01:33你自己吃了一隻，19:02:27你自己又吃了一隻。根據我的計算，你們總共吃了7隻蝦，這是我們主菜的標準數量。你是不是忘了你伴侶吃的3隻蝦？」

食客留言「味道差」老闆︰你舔晒手指喎！ 同一名顧客還批評食物「味道差」(tasteless)，Jackie Wan再次以CCTV監控畫面反駁：「我們的侍應員在19:06:03試圖詢問你們的用餐體驗，但從你們的行為來看，你們顯然很享受這頓飯，例如舔手指、刮盤子上的最後一滴醬汁，甚至撿起桌上的蒜片。碗盤乾淨得幾乎可以照出我的倒影，這樣還說不滿意嗎？」 食客留言嫌貴 反嗆︰強烈建議你報警！ 另一名顧客抱怨15英鎊的主菜太貴，Jackie Wan引用研究數據回擊：「英國人外出用餐平均花費超過50英鎊。如果你真的覺得被搶劫了……我強烈建議你報警」，「如果想吃便宜的，可以去麥當勞」。

Jackie Wan接受《泰晤士報》訪問時強調，他只會在顧客的投訴跟員工記憶不符，又或是顧客在離開後很久才提出問題時，他才會翻查CCTV畫面，「如果是我們的問題，我們當然會盡力彌補，甚至願意免單。但有些顧客無論你做甚麼都無法取悅他們，這種情況我真的無法忍受，因為我們並沒有做錯甚麼。我不會向任何人低頭，如果錯不在我們，我會站出來捍衛自己。」 夫婦帶感冒女兒到店 被直接勸走 Jackie Wan又提到，之前有一對夫婦帶著患流感的小孩到餐廳用餐，他直接請他們離開，「你的孩子顯然生病了，流鼻涕、感冒……為了你自己好，別帶她出門」，他提供的CCTV畫面可見，當時其他顧客鼓掌支持他的決定。開店卻如此「霸氣」真的可以嗎？Jackie Wan承認他這樣做可能會損失一些生意，但同時保護了餐廳的名譽，「我為我們提供的產品和服務感到自豪，所以我會為自己和員工站出來。」

擬研應用程式 讓老闆為食客評分 面對顧客各式各樣的評價，Jackie Wan更透露，他計劃開發一款應用程式，讓餐廳老闆可以對顧客進行評分，「這應該是雙向的，這樣才公平，不是嗎？」