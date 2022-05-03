英溫莎堡涉保安鬆懈 精神病漢扮神父入軍營留宿 同士兵暢飲吹水

下月是英女王登基70周年紀念，將舉行連串慶祝活動，英軍及警方加緊籌備各地保安工作之際，女王長居的溫莎堡卻暴露了保安鬆懈。

英國《太陽報》周二報道，一名疑患精神病的男子冒充神父，騙過負責保護女王的冷溪衛隊(Coldstream Guards)士兵，毋須出示身份證明便可進入離溫莎堡不遠的軍營，更住了一晚，期間與士兵打成一片，不停天馬行空地「吹水」，士兵都不虞有詐。

「白撞」胡言亂語 士兵才起疑

報道引述消息指，該名男子上周二來到維多利亞軍營(Victoria Barracks)閘門前，對守衛自認是神父，是駐軍營神父的朋友，士兵便請他入內，並端出食物熱情款待。數小時後，這名「白撞」就跟士兵們在酒吧暢飲，講故、吹水，他說話風趣，士兵們被他逗得開懷大笑。直至他說到自己如何當上戰機逃生彈椅測試機師，又說他接受過器官移植、其器官可以抵受G力(G-force)，因語無倫次，士兵們才起疑。

雖然士兵們覺得不妥，仍招待這位「客人」留宿一晚，直至翌晨他吃過早餐後，才跟他攤牌。經查核身份，即揭發他並非神父，報道指，警方證實於上周三早上9時20分接獲報案，警員其後從軍營帶走一名男子，僅數小時後，女王便從桑德靈厄姆莊園返回溫莎堡。

消息指，這名男子原來是警局常客，當地警察熟知他有精神問題，因此並沒就此事拘捕他。國防部回應稱，正針對溫莎堡這項保安漏洞進行調查。