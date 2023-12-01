英漢去法國玩腳趾腫到發紫　切開驚見蜘蛛卵專家質疑

英國一名男子與妻子到法國慶祝結婚紀念日期間，感到腳趾不適，一夜之間竟然腫脹及變成紫色，他隨即求診，醫生指他症狀可能是由狼蛛（wolf spider）引起，在清理傷口的過程中，更在腳趾傷口的濃液中發現蜘蛛卵，但專家對這樣的情況表示難以置信。

綜合報道，來自英國的男子Colin Blake早前和妻子到法國搭郵輪慶祝結婚35周年紀念日，他在法國東南部城市馬賽遊玩時感到腳趾不適，結果翌日起身之後，發現自己的腳趾嚴重腫脹，更變成可怕的紫色，他透露，當時兩人在戶外用餐，認為應該是那時候被咬的。