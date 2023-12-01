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國際
2023-12-01 14:28:00

英漢去法國玩腳趾腫到發紫　切開驚見蜘蛛卵專家質疑

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英漢去法國玩腳趾腫成紫色，切開驚見蜘蛛卵。(網上圖片)

英漢去法國玩腳趾腫成紫色，切開驚見蜘蛛卵。(網上圖片)

英國一名男子與妻子到法國慶祝結婚紀念日期間，感到腳趾不適，一夜之間竟然腫脹及變成紫色，他隨即求診，醫生指他症狀可能是由狼蛛（wolf spider）引起，在清理傷口的過程中，更在腳趾傷口的濃液中發現蜘蛛卵，但專家對這樣的情況表示難以置信。

綜合報道，來自英國的男子Colin Blake早前和妻子到法國搭郵輪慶祝結婚35周年紀念日，他在法國東南部城市馬賽遊玩時感到腳趾不適，結果翌日起身之後，發現自己的腳趾嚴重腫脹，更變成可怕的紫色，他透露，當時兩人在戶外用餐，認為應該是那時候被咬的。

Colin Blake早前和妻子到法國搭郵輪慶祝結婚35周年紀念日。(網上圖片) 腳趾康復中。(網上圖片) Colin Blake接受治療。(網上圖片) 腳趾傷口。(網上圖片) 狼蛛(網上圖片)

專家及蜘蛛學會質疑蜘蛛能於人體產卵

Colin Blake隨即向郵輪船醫求助，經檢查，由於腳趾出現感染症狀，醫生便以手術刀將患處切開，就在傷口流出的奶白色濃液時，竟發現裡頭有蜘蛛卵。Colin Blake結束度假返回英國後再前往求診，並要接受6星期的靜脈注射抗生素治療，以減輕腫脹的症狀。

報道引述了蜘蛛專家Sara Goodacre的說法，她對「蜘蛛在人體腳趾頭產卵」一事提出質疑，因為從未有證據顯示蜘蛛卵能夠在感染的傷口內存活，而且歐洲狼蛛無法穿透人體皮膚，就連英國的蜘蛛學會也對Colin Blake的狀況感到難以置信。

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