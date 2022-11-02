英漢捕獲18吋長「鼠王」 受鼠患困擾7年一招搞掂佢

好誇張！英國一名82歲老翁7年來飽受家中鼠患困擾，未料近日竟捉到身長達18吋(約45.7厘米)、體形像小狗般的「老鼠王」，還請妻子幫他拍照留念，畫面震撼。
《每日郵報》報道，居於蘭開夏郡(Lancashire)布萊克本(Blackburn)的布拉邁爾(Derek Blamire)家中花園一直被大量老鼠入侵，因他平時會撒飼料餵食附近的鳥類，引附近空地的老鼠來覓食。
至上月底，布拉邁爾成功捕獲一隻「由鼻子到尾尖全長18吋、身長像一個嬰兒的」巨鼠，過去幾星期，都見牠在花園一帶出沒。妻子一見「鼠王」屍體，幾乎「嚇死」(it scared me to death)。
憑絕招捕捉「鼠王」
布拉邁爾表示，住在這屋子7年，他一直靠著放老鼠藥和設置陷阱，已消滅了50隻老鼠，揚言「如果牠們繼續來，我會繼續抓住牠們，不會放棄」，展示與老鼠勢不兩立的姿態。
布拉邁爾稱，多年的捕鼠經驗告訴他「通常年輕的老鼠很易被抓到，但較年長的很狡猾，幾乎不會落入陷阱或吃進毒藥」，牠們會到鳥屋的盆子找食物，「(因此)我停止餵鳥一星期，老鼠餓了，更容易被抓住」。今次就是用這一妙招捕獲「鼠王」，「我把熟雞肉放進陷阱，牠肚餓便走進去，最後我射氣槍把牠了結」。