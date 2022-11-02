英漢捕獲18吋長「鼠王」 受鼠患困擾7年一招搞掂佢

好誇張！英國一名82歲老翁7年來飽受家中鼠患困擾，未料近日竟捉到身長達18吋(約45.7厘米)、體形像小狗般的「老鼠王」，還請妻子幫他拍照留念，畫面震撼。

《每日郵報》報道，居於蘭開夏郡(Lancashire)布萊克本(Blackburn)的布拉邁爾(Derek Blamire)家中花園一直被大量老鼠入侵，因他平時會撒飼料餵食附近的鳥類，引附近空地的老鼠來覓食。

至上月底，布拉邁爾成功捕獲一隻「由鼻子到尾尖全長18吋、身長像一個嬰兒的」巨鼠，過去幾星期，都見牠在花園一帶出沒。妻子一見「鼠王」屍體，幾乎「嚇死」(it scared me to death)。