英漢爬西班牙最高大橋拍片　疑因濕滑墜192米身亡

一名26歲的英國男子在西班牙墜橋身亡，當局稱，該名男子為了拍片上傳到社交平台才鋌而走險，最終賠上性命。

據衛報報道，西班牙中部城市塔拉韋拉·德拉雷納（Talavera de la Reina）市政府證實，一名英國男子在攀登當地的卡斯蒂利亞拉曼查大橋（Castilla-La Mancha Bridge）時，從192米高的地方墜落身亡。警方尚未透露男子的姓名。