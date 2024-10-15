英漢爬西班牙最高大橋拍片　疑因濕滑墜192米身亡

一名26歲的英國男子在西班牙墜橋身亡，當局稱，該名男子為了拍片上傳到社交平台才鋌而走險，最終賠上性命。
據衛報報道，西班牙中部城市塔拉韋拉·德拉雷納（Talavera de la Reina）市政府證實，一名英國男子在攀登當地的卡斯蒂利亞拉曼查大橋（Castilla-La Mancha Bridge）時，從192米高的地方墜落身亡。警方尚未透露男子的姓名。
議員︰爬橋在任何情況下都不合法
西班牙媒體稱，事故發生前塔拉韋拉下了大雨，可能導致橋樑濕滑。
該市議員梅路斯(Macarena Muñoz) 表示，當時還有另一名24歲的英國公民在場，據悉兩人是前往卡斯蒂利亞拉曼查大橋拍片。「據了解，他們來到塔拉韋拉是為了爬橋並拍片上傳，導致了這種不幸和悲傷的結果。」梅路斯補充說，爬橋是「完全禁止的」，並且在任何情況下都不合法，該市的公民安全委員會已多次重申這一點。
英國外交部發言人則表示，他們正給予死者家人支持，並正在與當地政府保持聯繫。
卡斯蒂利亞拉曼查大橋高192米
卡斯蒂利亞拉曼查大橋是自2011年啟用以來西班牙最高的斜拉橋，橋高192米，其結構為一個主混凝土塔和多根鋼繩組成，是西班牙最高的大橋，也是歐洲最高的大橋之一，因此經常吸引許多人前來挑戰攀爬。尤其近年來由於越來越多人投入社交平台的內容創作，有不少人為了衝流量而拍攝危險主題，例如爬上火車車頂或是攀爬建築物等，使得類似的意外層出不窮。
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🚨 Trágico final para un influencer de 26 años y nacionalidad inglesa que caía desde el Puente de Castilla-La Mancha, en Talavera de la Reina, al que se había subido para crear contenido para redes sociales— COPE_CLM (@COPE_CLM) October 13, 2024
👉🏻 Un puente, al que está prohibido subir, por su peligrosidad pic.twitter.com/Ypv2VNr6wT