英漢釣到30公斤「哥斯拉」鯉魚 飲茶慶祝謙稱：純粹好彩！(有片)

超誇張！英國一名釣客釣到重67.4磅(約30.6公斤)的「哥斯拉」鯉魚，他把戰利品的照片上傳Facebook，令網友譁然，也讓其他釣客羨慕不已。

英國《每日郵報》周一報道，42歲的哈克特(Andy Hackett)本月較早前在法國香檳區(Champagne)以盛產鯉魚聞名的藍水湖(Bluewater Lakes)，釣到這條綽號為「紅蘿蔔」(The Carrot)的橙色巨鯉。他說：「我一直都知道『紅蘿蔔』就在那裡，但沒想到我可以釣到牠。」

超巨鯉魚神出鬼沒

「紅蘿蔔」歐洲鯉(leather carp)與錦鯉(koi carp)的混種。藍水湖區發言人考勒(Jason Cowler)表示，據說「紅蘿蔔」已經20歲，當初湖區管理當局為了讓人們有不同的魚可釣，約在15年前把這品種放進湖裡，「紅蘿蔔」住進湖裡，之後便不斷成長，神出鬼沒、不常現身。