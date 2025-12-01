英特爾前CEO：量子運算將戳破AI泡沫　十年內取代GPU

英特爾前執行格爾辛格（Pat Gelsinger）接受《金融時報》專訪時表示，量子運算的突破將戳破AI泡沫，並預測目前主流的圖形處理器（GPU）將在十年內開始被取代。格爾辛格認為量子運算是與傳統運算、AI運算並列的「神聖三位一體」，且量子電腦將比預期更快成為主流。

格爾辛格的預測與輝達執行長黃仁勳的看法形成強烈對比。黃仁勳曾表示量子運算需要20年才能普及，但格爾辛格認為只需2年。格爾辛格表示，AI泡沫不會在未來幾年內破滅，但量子運算的突破可能改變局面。他確信目前主流的GPU晶片將在十年內開始被取代。