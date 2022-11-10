英王伉儷險遭擲中雞蛋　1男涉妨礙公共秩序被捕(有片)

英國國王查理斯三世(King Charles III)及王后卡米拉(Camilla)，巡視英格蘭北部期間被人投擲雞蛋，2人並無被掟中，警方以涉嫌妨礙公共秩序拘捕1名涉事男子。

綜合報道，查理斯三世和卡米拉乘座的車隊周三抵達英格蘭北部約克市約克大教堂(York Minster)為已故女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)的雕像揭幕，兩人落車後與在場圍觀的民眾揮手，並按照當地迎接君主的傳統，穿過一個中世紀城門，與市長夫婦以及其他官員握手期間，人群中突然先後有多隻雞蛋向他們投擲過來，查理斯三世和卡米拉都無被雞蛋擲中。警方其後以妨礙公共秩序拘捕一名23歲男子。據報他被捕時高叫口號，批評英國是建立於奴隸鮮血上。

查理斯三世非首次遇襲

根據網路上流傳影片可以看到，查爾斯三世與卡米拉當時正在與他人對話，此時畫面右方接連飛來數顆白色物體，不過查爾斯三世看上去並沒有受到影響，攝影機鏡頭接著往地面拍攝，可以清楚的看到蛋黃與蛋殼碎片。隨後現場有民眾喝倒彩亦有人高叫「天佑國王」口號。

查理斯三世仍是王儲期間，在愛爾蘭曾被人投擲雞蛋，並曾在拉脫維亞被人用玫瑰花打臉。他1994年訪問澳洲期間，更加有人向他發射空包彈。