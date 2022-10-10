英王查理斯三世加冕典禮將簡化　據報刪儀式減6000賓客

英國國王查爾斯三世(Charles III) 的加冕典禮正在籌備中，有英媒披露，預計在明年的加冕典禮將大幅簡化儀式，廢除部分古老的傳統，賓客數量亦會太減6,000，較1953年舉行的已故女王伊利沙伯二世的加冕儀式簡化，以展現君主制現代化。

英國《每日鏡報》(Daily Mirror)報道，查爾斯三世在自己的加冕典禮上推動「精簡王室」，計畫取消部分古老儀式，令加冕儀式將從原先的3小時縮短為1小時，當中包括取消向國王授予金錠(gold ingots)等儀式。據傳1953年女王加冕時，掌禮大臣對她授予了重達1磅的黃金。消息人士指：「在現時拮据的時期，不太可能發生。」

當年女王加冕的賓客多達8,000人，查理斯三世則打算將賓客數量大幅減少至2,000人。(網上圖片)

稱為人民被加冕 料部分貴族紳士不獲邀

消息人士指，當年女王加冕的賓客多達8,000人，查理斯三世則認為不是為了他們加冕，「他是為了人民被加冕」，打算將賓客數量大幅減少至2,000人，英國及世界領導人仍能出席，但部分議員、貴族和紳士就不會獲邀。

至於服裝上也不再要求參與者穿著正式禮服，例如1953年外交官及男性賓客被要求穿著膝褲出席，女性賓客則被建議帶頭飾。當年使用的天鵝絨椅也會由標準椅子取代。此外，預計王儲威廉王子將在樞密院加冕委員會中扮演重要角色。