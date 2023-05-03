英王查理斯三世周六加冕士兵凌晨彩排 民眾捱眼瞓等待3小時(多圖)

英王查理斯三世的加冕大典將於周六舉行，來自陸軍、海軍和王家空軍的士兵今日凌晨彩排，有民眾捱眼瞓到場一睹為快。彩排隊伍從白金漢宮出發，經過特拉法加廣場和唐寧街，前往舉行加冕大典的西敏寺。查理斯前往西敏寺和禮成後巡遊時分別乘坐的英女王登基鑽禧馬車及黃金馬車也有登場。隊伍從零時20分開始彩排，在凌晨3時才返回白金漢宮前的林蔭路，有王室忠粉等了3小時待隊伍折返。

查理斯加冕｜王室忠粉上周起紮營霸位 英國對上一次君主加冕大典已是70年前的英女王登基，王室粉絲都熱切期待。有民眾早於上周四，即加冕大典9天前已在林蔭路紮營霸位，現場最少有15個營帳。第一個前來紮營、68歲的John Loughrey稱，「我們喜歡看街道開始布置、彩排和人來人往。有很多遊客到來，他們都說希望自己的國家也有這樣的儀式。」Loughrey於26年來每逢有王室活動都紮營，在王儲威廉王子女兒夏洛特公主出生時足足紮營一個月。