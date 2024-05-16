英王查理斯三世登基後　首幅肖像畫亮相(有片)

英王查理斯三世(King Charles III)周三(15日)公布去年5月登基以來首張官方肖像畫。肖像畫由藝術家伊歐(Jonathan Yeo)創作，以鮮豔的紅色為背景，查爾斯三世身穿威爾斯衛隊制服，肩膀上方有一隻蝴蝶盤旋。

白金漢宮表示，這幅肖像畫是2020年委託創作，旨在慶祝當時還是威爾斯親王的查理斯在2022年成為慈善機構The Drapers' Company成員50週年。這幅油畫尺寸約高8.5英尺(約2.59米)、寬6.5英尺(約1.98米)，預定8月底起在倫敦的Drapers' Hall展出。