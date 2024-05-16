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國際
2024-05-16 12:49:00

英王查理斯三世登基後　首幅肖像畫亮相(有片)

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英王查理斯三世登基後，首幅肖像畫亮相。(X)

英王查理斯三世登基後，首幅肖像畫亮相。(X)

英王查理斯三世(King Charles III)周三(15)公布去年5月登基以來首張官方肖像畫。肖像畫由藝術家伊歐(Jonathan Yeo)創作，以鮮豔的紅色為背景，查爾斯三世身穿威爾斯衛隊制服，肩膀上方有一隻蝴蝶盤旋。

白金漢宮表示，這幅肖像畫是2020年委託創作，旨在慶祝當時還是威爾斯親王的查理斯在2022年成為慈善機構The Drapers' Company成員50週年。這幅油畫尺寸約高8.5英尺(2.59)、寬6.5英尺(1.98)，預定8月底起在倫敦的Drapers' Hall展出。

藝術家伊歐(Jonathan Yeo)。(X) 英王查理斯三公布登基以來首張官方肖像畫。(X)

伊歐：21世紀最重要是表達深刻人性

有報道提到，伊歐亦曾為查理斯三世已故的父親菲臘親王畫過肖像畫。他在聲明中表示，就像查理斯三世肩膀上盤旋的蝴蝶一樣，象徵王室角色在公眾生活中的蛻變。他又說：「我的目標也是參考王室肖像畫的傳統，但透過手法展現君主制來到21世紀，最重要的是表達深刻人性。」伊歐過去曾為英國自然歷史學家David Attenborough、奧斯卡影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)和前英國首相貝里(Tony Blair)作畫。

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