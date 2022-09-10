英王查理斯三世發表講話　以忠誠及愛為民服務(有片)

英女皇伊利沙伯二世逝世，長子查理斯繼承王位，首次以英王查理斯三世(Charles III)身分發表全國講話，他對母親英女王伊利沙伯二世的離去感到深切悲痛，指母親一生成為他同所有家人的榜樣，誓言會延續女王終身為國服務的承諾，莊嚴承諾，在人生餘下時間會堅持國家核心的憲制原則，一如既往竭力以忠誠、敬意及愛為國民服務。
查理斯三世與皇后卡米拉的專機已返回倫敦，於當地時間周五傍晚6時，即本港時間周六凌晨1時，於白金漢宮首次以國皇身份發表全國講話。他回想剛逝世的母親、女王伊利沙伯二世當年登基時，英國及全球仍在應對二戰帶來的苦難及後遺症，而英國仍以昔日的方式生活；如今70年過去，英國社會已成為多元文化及信念的地方，但不論遇到任何變化或挑戰，依然繁榮昌盛，他對國家的才華、傳統及成就感到無比自豪。
威廉夫婦將有新封號 查理斯祝福亨利夫婦
查理斯三世又說本著信念與價值觀，他從少就培養出對他人的責任感，並對國家獨特的歷史，以及議會制政府的珍貴傳統、自由與責任，予以最大程度尊重。正如伊利沙伯二世以堅定不移的奉獻精神作出的貢獻，自己亦莊嚴承諾，在人生餘下時間會堅持國家核心的憲制原則，一如既往竭力以忠誠、敬意及愛為國民服務。
查理斯三世表示，兒子威廉將成為威爾士親王(Prince of Wales)，威廉的妻子凱特成為威爾士王妃。他又表達對另一名兒子，與王室關係緊張的亨利及媳婦梅根的愛，祝願兩人繼續在海外開始自己的生活。
威廉成為英國王位的第一順位繼承人後，他的3個孩子9歲的喬治王子(Prince George)、7歲的夏綠蒂公主(Princess Charlotte)以及4歲的路易王子(Prince Louis) 繼承順位緊隨其後，頭銜分別成為康瓦爾和劍橋的喬治王子、康瓦爾和劍橋的夏綠蒂公主以及康瓦爾和劍橋的路易王子。英媒報道，隨着查理斯登位，按1917年英王喬治五世頒布的《英王制誥》，君主的子女、孫子女、王儲的長孫可獲得王子或公主頭銜和「殿下」(Your Royal Highness)尊稱，亨利夫婦的兒子阿奇及女兒莉莉貝特如無意外將獲王子和公主頭銜。
Britain's King Charles III addressed the nation on Friday for the first time since the death of his mother, Queen Elizabeth II, and his accession to the throne. https://t.co/6KEICjnVj3— The Associated Press (@AP) September 9, 2022
Watch his full speech: pic.twitter.com/3yjbHC7gfs