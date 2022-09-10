英王查理斯三世發表講話　以忠誠及愛為民服務(有片)

英女皇伊利沙伯二世逝世，長子查理斯繼承王位，首次以英王查理斯三世(Charles III)身分發表全國講話，他對母親英女王伊利沙伯二世的離去感到深切悲痛，指母親一生成為他同所有家人的榜樣，誓言會延續女王終身為國服務的承諾，莊嚴承諾，在人生餘下時間會堅持國家核心的憲制原則，一如既往竭力以忠誠、敬意及愛為國民服務。

查理斯三世與皇后卡米拉的專機已返回倫敦，於當地時間周五傍晚6時，即本港時間周六凌晨1時，於白金漢宮首次以國皇身份發表全國講話。他回想剛逝世的母親、女王伊利沙伯二世當年登基時，英國及全球仍在應對二戰帶來的苦難及後遺症，而英國仍以昔日的方式生活；如今70年過去，英國社會已成為多元文化及信念的地方，但不論遇到任何變化或挑戰，依然繁榮昌盛，他對國家的才華、傳統及成就感到無比自豪。

威廉夫婦將有新封號 查理斯祝福亨利夫婦

查理斯三世又說本著信念與價值觀，他從少就培養出對他人的責任感，並對國家獨特的歷史，以及議會制政府的珍貴傳統、自由與責任，予以最大程度尊重。正如伊利沙伯二世以堅定不移的奉獻精神作出的貢獻，自己亦莊嚴承諾，在人生餘下時間會堅持國家核心的憲制原則，一如既往竭力以忠誠、敬意及愛為國民服務。

查理斯三世表示，兒子威廉將成為威爾士親王(Prince of Wales)，威廉的妻子凱特成為威爾士王妃。他又表達對另一名兒子，與王室關係緊張的亨利及媳婦梅根的愛，祝願兩人繼續在海外開始自己的生活。

威廉成為英國王位的第一順位繼承人後，他的3個孩子9歲的喬治王子(Prince George)、7歲的夏綠蒂公主(Princess Charlotte)以及4歲的路易王子(Prince Louis) 繼承順位緊隨其後，頭銜分別成為康瓦爾和劍橋的喬治王子、康瓦爾和劍橋的夏綠蒂公主以及康瓦爾和劍橋的路易王子。英媒報道，隨着查理斯登位，按1917年英王喬治五世頒布的《英王制誥》，君主的子女、孫子女、王儲的長孫可獲得王子或公主頭銜和「殿下」(Your Royal Highness)尊稱，亨利夫婦的兒子阿奇及女兒莉莉貝特如無意外將獲王子和公主頭銜。