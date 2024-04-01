英王查理斯復活節與民眾握手交談 肢體語言專家：放不下子民(多圖)

患癌休養的英王查理斯三世日前被美國八卦雜誌《In Touch》爆料指罹患胰臟癌，而且只剩2年壽命。他周日在溫莎到教堂出席復活節禮拜，看起來精神不錯，還在證實患癌後首次與民眾近距離接觸，與他們握手交談，甚至拿妻子王后卡米拉開玩笑，十分幽默。有身體語言專家分析稱，從查理斯與民眾的互動可看出他情況不錯，還不忘安撫民眾不安情緒，也顯示他放不下子民。
查理斯復活節與民眾握手交談
英國王室｜民眾愛犬與妻同名叫卡米拉 查理斯妙語回答
大批民眾聚集在溫莎的教堂外希望見查理斯一面，查理斯與王后卡米拉不斷與民眾握手打招呼，有人鼓勵他「保持強壯，不要放棄」。其中一名女子手持威爾斯旗穿著鮮紅服飾特意引起他的注意。那女子在查理斯經過時說，「國王陛下，卡米拉現在17歲。」成功吸引查理斯望向她，並停頓了一下望向王后卡米拉，「真的嗎？她17歲」。卡米拉則說：「天哪！」夫婦兩人相當風趣，查理斯即使患病也不失其幽默一面。那女子立即解釋她的愛犬叫卡米拉。
肢體語言專家Judi James表示，查理斯笑得合不攏嘴，看起來很高興，又與民眾開玩笑。她又指出，查理斯看來輕鬆，就像說他仍是英國王室的話事人，一切在他掌握中，也沒有因患癌而感煩擾。另外，查理斯進入教堂前，不斷向民眾揮手致意，表達了他對人民的不捨與思念，渴望與人民多有互動，所以沒有急著進入教堂。而王后卡米拉並未流露出擔憂或焦慮的情緒，顯示著對丈夫的支持與鼓勵。