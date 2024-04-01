英王查理斯復活節與民眾握手交談 肢體語言專家：放不下子民(多圖)

患癌休養的英王查理斯三世日前被美國八卦雜誌《In Touch》爆料指罹患胰臟癌，而且只剩2年壽命。他周日在溫莎到教堂出席復活節禮拜，看起來精神不錯，還在證實患癌後首次與民眾近距離接觸，與他們握手交談，甚至拿妻子王后卡米拉開玩笑，十分幽默。有身體語言專家分析稱，從查理斯與民眾的互動可看出他情況不錯，還不忘安撫民眾不安情緒，也顯示他放不下子民。 查理斯復活節與民眾握手交談

英國王室｜民眾愛犬與妻同名叫卡米拉 查理斯妙語回答 大批民眾聚集在溫莎的教堂外希望見查理斯一面，查理斯與王后卡米拉不斷與民眾握手打招呼，有人鼓勵他「保持強壯，不要放棄」。其中一名女子手持威爾斯旗穿著鮮紅服飾特意引起他的注意。那女子在查理斯經過時說，「國王陛下，卡米拉現在17歲。」成功吸引查理斯望向她，並停頓了一下望向王后卡米拉，「真的嗎？她17歲」。卡米拉則說：「天哪！」夫婦兩人相當風趣，查理斯即使患病也不失其幽默一面。那女子立即解釋她的愛犬叫卡米拉。