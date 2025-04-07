英男因多年沒換手機號碼 驚喜尋回失蹤16年愛貓

人貓緣未了……英國一名男子的貓咪養了6個月後突然失蹤，一直找不到，以為貓咪已死或被人捉走賣掉，沒想到16年後，因為男子沒換電話號碼，竟意外尋回愛貓。

貓咪2009年失蹤

BBC報道，住在赫特福德郡(Hertfordshire)的普倫(Carl Pullen)養的孟加拉貓「Sunshine」，2009年離家後便下落不明，當時他不斷在家附近張貼尋貓告示，但也沒有消息，讓他非常沮喪，尋貓一年後決定離開傷心地，搬到埃塞克斯郡(Essex)。

普倫萬料不到16年後，上月24日他突然接到一個來自獸醫的電話，詢問是否養過一隻名叫Sunshine的貓，原來Sunshine被當成流浪貓，送到動物收容中心。

