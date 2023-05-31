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國際
2023-05-31 13:07:00

英男女摩天輪上疑口交　天幕下一覽無遺(有片)

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英男女摩天輪上疑口交，天幕下一覽無遺。(Twitter)

英男女摩天輪上疑口交，天幕下一覽無遺。(Twitter)

英國知名電子音樂盛事「Creamfields嘉年華」早前登場，現場除了精彩表演還有有遊樂設施，包括老少咸宜的摩天輪，詎料有一對男女在摩天輪上演不雅行為，完全無視車廂上半頂部是全透明玻璃所製，被後方車廂的乘客看得一清二楚，還拍下影片公開網上。

《每日星報》(Star News)報道，網民Cameron Richards周日(28)在社交平台Twitter發文指「在Creamfields南部玩摩天輪，景色太美了，8英鎊(折合約78港元)好值得」，而他拍下的13秒畫面中顯示，其前方的車廂內有一對男女背對著他，女子頭部低垂還明顯上下晃動，其後女子抬起頭，拍片者隨即移開攝錄器材。

前方的車廂內有一對男女背對著他，女子頭部低垂還明顯上下晃動。(Twitter) 其後女子抬起頭，拍片者隨即移開攝錄器材。(Twitter)

網民留言少 觀看次數則逾39.5萬次

由於車廂的上半部由透明玻璃所製，後方車廂乘客對這對男女的行徑可謂一覽無遺。影片在網上引起討論，留言雖然寥寥可數，但觀看次數則破39.5萬次，近1,900個點讚。

Creamfields嘉年華去年吸引5萬人湧入Essex，今年分別在北部的Daresbury及南部的Chelmsford海德公園，這段影片據指是在海德公園拍攝。

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