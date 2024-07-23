英男獨自划船橫渡北大西洋 　遭大批領航鯨圍困2小時(有片)

英國滑雪教練Tom Waddington早前在加拿大紐芬蘭海岸獨自划船，準備橫渡北大西洋期間，竟然被大批領航鯨包圍，鯨魚更一度撞到船隻，令船身劇烈搖晃，十分嚇人，他用手機記錄下與鯨魚近距離接觸的過程並分享網上，景象令人驚歎。
綜合報道，Tom Waddington在社交平台Instagram(IG)擁有1.6萬名Fans，他在5日出發，目標是打破單人划船以39天橫渡北大西洋的紀錄，並為一間心理健康慈善機構募款，在挑戰之前他已進行了400小時的海上訓練。Tom於7日在加拿大紐芬蘭海岸100多海里處突然遇上一群領航鯨。
教練提醒：應保持安靜和靜止
影片顯示，許多鯨魚露出黑色的身軀，在海面上載浮載沉，時而浮出水面，時而下潛，更碰撞到他的船，令船身劇烈搖晃，無法航行。Tom坦言畫面很神奇，但同時很嚇人。結果Tom與鯨魚共游至少2小時，還表示能聽到鯨魚的聲音，還看到牠們在吐泡泡，形容「真是一次特別的款待」，Tom說，他見過很多鯨魚，但牠們都只是來打個招呼。Tom的教練Charlie Pitcher事後通知他，他遇上這情況時的做法應該完全相反，就是保持安靜和靜止。有報道指，領航鯨遍布全球許多水域，但實際數量數據不足，牠們會組成20條到100條的穩定群體，擱淺的情況亦時有所聞。
1,000 whales escort man rowing solo across the Atlantic 🐋🐳— Steve David. 🇺🇦 Slava Ukraini (@SteveDavid845) July 16, 2024
Tom Waddington is a ski coach making the 2,000 journey from Newfoundland to Penzance in a one-man vessel to raise money and awareness for @MindCharity - he found himself surrounded by a school of long finned pilot… pic.twitter.com/0VuM7kpqyC