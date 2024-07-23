英男獨自划船橫渡北大西洋 　遭大批領航鯨圍困2小時(有片)

英國滑雪教練Tom Waddington早前在加拿大紐芬蘭海岸獨自划船，準備橫渡北大西洋期間，竟然被大批領航鯨包圍，鯨魚更一度撞到船隻，令船身劇烈搖晃，十分嚇人，他用手機記錄下與鯨魚近距離接觸的過程並分享網上，景象令人驚歎。

綜合報道，Tom Waddington在社交平台Instagram(IG)擁有1.6萬名Fans，他在5日出發，目標是打破單人划船以39天橫渡北大西洋的紀錄，並為一間心理健康慈善機構募款，在挑戰之前他已進行了400小時的海上訓練。Tom於7日在加拿大紐芬蘭海岸100多海里處突然遇上一群領航鯨。