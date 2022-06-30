英男精心策劃湖邊浪漫求婚　一開盒鑽戒跌落水(有片)

英國26歲男子Ross Bamber精心籌備一場湖邊燭光晚餐，一擲1,000英鎊買了一隻鑽戒，準備向女友求婚，詎料剛準備單膝跪下，打開戒指盒的一刻，隻鑽戒竟然跌到甲板上，再碌入甲板罅隙，撲通一聲掉入湖中。他原本設好攝影機去記錄感動過程，卻意外捕捉這幕悲劇。

Ross Bamber除了準備了一隻價值1,000英鎊(折合約9,500港元)的鑽戒以外，還在諾福克郡一間豪華湖邊渡假村，訂了房間及私人燭光晚餐，未料發生插曲。就在他23歲女友Geri Ashforth遮住雙眼等待驚喜時，Ross Bamber就如電影情節的男子般，拿出戒指盒，準備單膝跪下時，就在打開盒子的一剎，隻鑽戒竟然跌到甲板上，再碌入甲板罅隙，撲通一聲掉入湖中，聲音清脆響亮，Ross Bamber眼巴巴看著鑽戒消失眼前後非常懊惱，只能雙手掩面，女友雖然掩著雙眼，卻聽見奇怪聲響，察覺不對勁：「告訴我，這不是我想的那樣吧，對吧？」Ross Bamber只好承認：「是的，我很抱歉。」

急 Call 好友潛水尋鑽戒

最終，Ross Bamber只好臨時拿著以前買給女友、當時正戴在Geri Ashforth手上的另一枚戒指求婚，幸好對方依然答應了。Ross Bamber隨後將影片放上社交平台Facebook，更提醒網民要「開聲」聽。

結果既爆笑又悲壯的畫面獲得不少網民關注，更獲傳媒訪問，他於周二(28日)受訪時回憶：「簡直不敢置信，我甚至還未單膝下跪。」他說，當晚緊急叫來一群好友幫忙潛水尋找戒指，可惜結果一無所獲。Ross Bamber隔天再去買了一隻新戒指，並在當晚重新求婚。不過Ross Bamber至今仍未放棄找回原本的鑽戒，他說：「我已經跟地主聯絡，他很樂意協助我們。」