英男被控性侵冤獄17年　沉冤得雪卻須支付監獄食宿費

記者陳怡伶／綜合報道 英國一名57歲的男子馬爾金森（Andrew Malkinson）2003年時因為被指控性侵遭判處無期徒刑，在這20年中他不斷主張自己的清白。近日法院重審馬爾金森的案件，終於讓他洗清罪名。沒想到的是，平白無故坐冤獄長達17年的馬爾金森竟然還要付這些年入獄的「住宿費」。

03年因性侵入獄 多年後終證實清白 據《每日郵報》報道，馬爾金森在2003年時因為被控性侵婦女遭判無期徒刑，由於當年堅稱自己無罪，想不到卻因為這樣被多判10年有期徒刑。不過近期因為發現真正犯案者的DNA證據，證實他與案件無關，法官撤銷了對他的定罪，馬爾金森終於重獲自由。 對此，負責該案件的大曼徹斯特警局(GMP) 助理警長傑克遜（Sarah Jackson） 表示，「我們對此深表歉意，馬爾金森是冤獄的受害者，他被判處自己沒有犯下的罪行。雖然我們希望這一結果能為他帶來遲來的正義，但我們承認這並不能挽回他失去的歲月」。

或獲賠償100萬英鎊 但須支付伙食和住宿費 而蒙受長達17年冤獄的他，有機會獲得高達100萬英鎊（約1千萬元港幣）的賠償金，但這筆錢可能要等待好幾年才會真正撥款。令他難以接受的是，這筆賠償金還要而扣掉他坐牢期間的伙食和住宿費。 馬爾金森接受採訪時表示，這個規定「有點病態」，一想到自己被政府「綁架」那麼久，還得為此付代價就感到「好噁心」，且警方不負責任的道歉「一點意義都沒有」。目前他已經請法扶機構協助上訴。 不過，這個規定已經行之有年，1978年英國發生報童布里奇沃特（Carl Bridgewater）槍殺案，當時被錯判服刑20年的2名被告在入獄近20年後獲釋，2007年英國上議院（當時的英國最高法院）就裁決2名被告的賠償金要減少4分之一，因為「他們在被拘留期間無須支付生活費」。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章