英男車上閃燈冒警車 鄉郊公路截停女司機 事主車上一樣嘢嚇退疑似「魔警」

英國發生一則社會治安新聞，足以令夜歸女士提心吊膽。一名女子日前在鄉郊公路上駕車時，見前面的車慢速行駛便爬頭，未料該車竟是一輛警車，隨即閃著藍色警示燈，加速攔截她。該警員指女事主違反交通規例，著她駛入一條僻靜道路，但他不久即口風大變，無條件地准她離開。令人不寒而慄的是，該警車只是假冒，警示燈亦跟警方所用的不同。警方事後追查，拘捕31歲男車主Chris Green，並在車上搜出手銬及棒球棍，有極大理由相信他有不軌圖謀。 事發於5月6日，女事主駕車駛至威爾特郡(Wiltshire)鄰近Corsham的公路時，見前面的車慢行便爬頭。據報該公司車速限制為每小時60哩，但前車當時僅以30哩時速行駛。

冒警案｜見車上有一名孩子 口風大變 沒料被爬頭的車之後響鞍，並閃起警示燈，要女事主停車。之後車上的「警員」下車，自稱為「執法人員」及「便衣」，在女司機車窗旁警誡她剛才危險駕駛，著她駛入一處偏僻路段。但他話音剛落，隨即語氣大變，原來是他發現女事主車上還有一名兒童，立即不作追究，並開車絕塵而去。女事主對被截查感到古怪及不安，把事件告訴丈夫，二人之後報警。警方兩日後拘捕懷疑冒警男子Chris Green。 冒警案｜律師︰被告當時太嬲 想教女事主如何駕駛 Green供稱他於區內一個在私人土地內舉行的馬術活動任職保安，其律師表示藍色警示燈是Green為工作而設，並指育有3名子女的他當晚對女事主的駕駛技術感到憤怒，因此想向她示範如何駕駛，而車上手銬亦是為工作而設，他曾接受訓練如何使用，而他當晚並無冒警意圖。律師強調Green並無前科，據報Green出庭時在庭上哭泣，他最終被判處冒警罪名成立，獲准保釋但須佩戴定位裝置及遵守禁足令，稍後宣判刑罰。