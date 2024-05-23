英男︰乘客被氣流拋至「翻筋斗」 新航事故逾百人入院 港乘客深切治療

新加坡航空客機遇強烈氣流事件，造成一名73歲英國男乘客死亡，但傷者人數混亂。曼谷機場當局指有30人受傷、其中7人傷勢嚴重；而根據接收傷者的醫療機構通報，須接受治療的人數超過100人。其中泰國曼谷醫院Samitivej Srinakarin Hospital昨公布部分傷者名單，當中有一名香港人，須入住深切治療部。新加坡政府表示，已就事件展開調查。一名英國男乘客憶述事發情況時，指有乘客被氣流拋至「翻筋斗」。 泰國《民族報》昨報道，曼谷醫院Samitivej Srinakarin Hospital昨公布了一份有84人的傷者名單，包括一名香港人，另外亦有澳洲、新西蘭、馬來西亞、菲律賓、新加坡、英國、美國、愛爾蘭、緬甸及西班牙等人士，其中20人須入深切治療部，包括該名港人；另有38名傷者入住普通病房。報道又指，醫療設施Samitivej Suvarnabhumi Clinic「再接收19人，令總數(受傷人員)，累計增至103人」。截至昨午1時，當中27人已經出院。

傷頭英乘客：氣流停下後再出現 其中一名受傷乘客、68歲的Jerry從倫敦出發經新加坡往澳洲出席兒子婚禮，指飛機猛然下降前毫無預警，他去完廁所剛返回座位，「我的頭撞向天花，妻子也是，部分人較慘，他們正(在通道)行走時甚至翻筋斗，非常恐怖」，然後氣流突然停止下來，但之後又再有。他稱空中服務員已盡力照顧受傷乘客，有很多人受傷，而部分空中服務員本身也受傷，最後客機廣播稱轉飛到曼谷降落。Jerry並表示，兒子亦飛拋到他座位後兩行地面，他又聽到有人在廁所內撞向天花，傷勢不算輕。Jerry說，他和家人都「很好彩」無死掉。另有乘客形容事發非常突然，全部人都沒有準備，指安全帶燈並未有亮起，不少人起身去廁所。另一名英國男乘客、無受傷的Andrew Davies則說，事發前機艙內有亮起「繫上安全帶」燈號，他立即照做，但說時遲那時快，客機立即急降。

一名新加坡父親表示，22歲兒子去倫敦探望女友後，兩人一起回國遇上這次九霄驚魂，「我兒子當時在廁所，女友則在座位上，兩人都沒有大礙，兒子因拋來拋去有點瘀傷」。 航空專家估計遇「晴空湍流」 涉事的波音777-300ER客機，載有211名乘客，包括41名新加坡人，其餘來自澳洲(56人)、英國(47人)、新西蘭(23人)、馬來西亞(16人)，還有美國、加拿大和南韓等地，另有18名機組人員。客機原定由英國倫敦希思羅機場前往新加坡，期間在緬甸一帶約3.7萬呎高空遇上氣流。有航空專家指出，飛機較常在穿過雲層時遇上湍流，但根據新航客機出事前飛行高度，出事前應位於雲層之上，故估計是遇上難以預測的「晴空湍流」，但認為以目前航空技術，客機一般可安全度過，甚少導致死亡事故。