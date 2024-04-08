英男1日跑1全馬克服重重難關 從南到北跑遍非洲 獲封「全球最強硬漢子」

英國27歲男子庫克(Russ Cook)從非洲最南端出發，克服健康、簽證、武裝分子搶劫等重重考驗後，周日(7日)抵達非洲最北端，在351天內跑了相當於385場馬拉松的距離，也成為從南北跨越非洲的全球第一人。
庫克傍晚抵達北非國家突尼西亞的安杰拉角(Cape Angela)，這裡有一座標示「非洲大陸最北端」的雕塑。
史上最硬淨男子
完成這次超過1.6萬公里的「史詩式」旅程，讓庫克不負「史上最硬淨男子」的稱號。他表示，自己是史上第一個徒步跑遍非洲大陸的人。
非洲留下逾1900萬步足印
庫克去年4月22日從南非最南端出發，一路穿越山脈、熱帶雨林和撒哈拉等沙漠地區，抵達突尼西亞安杰拉角完成旅程時，已一共跨越了16國，留下逾1,900萬步足跡，相當於在351天內跑完385場馬拉松。
壯舉籌得55萬英鎊善款
庫克的壯舉已為慈善機構「Running Charity」及「Sandblast」籌得超過55萬英鎊(約544萬港元)善款。Sandblast致力於喚起各界對居於西撒哈拉的撒哈拉原住民(Saharawis)的關注。
這次漫長旅程對庫克這名極限跑手來說，不僅是跑步那麼簡單，他和團隊在安哥拉遇上匪徒持槍搶劫，他本人亦在申請阿爾及利亞簽證時遭遇困難，險些讓整個旅程泡湯。
當庫克抵達撒哈拉沙漠後，為了躲避烈日，他必須在夜間跑步。到了尼日利亞時，他身體疼痛難熬，醫師囑咐他要減少每天前進的里數，但他仍堅持繼續跑。