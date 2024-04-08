英男1日跑1全馬克服重重難關 從南到北跑遍非洲 獲封「全球最強硬漢子」

庫克(Russ Cook)從非洲最南端跑到最北端，獲封「全球最強硬漢子」。(路透社)

英國27歲男子庫克(Russ Cook)從非洲最南端出發，克服健康、簽證、武裝分子搶劫等重重考驗後，周日(7日)抵達非洲最北端，在351天內跑了相當於385場馬拉松的距離，也成為從南北跨越非洲的全球第一人。

庫克傍晚抵達北非國家突尼西亞的安杰拉角(Cape Angela)，這裡有一座標示「非洲大陸最北端」的雕塑。

史上最硬淨男子

完成這次超過1.6萬公里的「史詩式」旅程，讓庫克不負「史上最硬淨男子」的稱號。他表示，自己是史上第一個徒步跑遍非洲大陸的人。

非洲留下逾1900萬步足印

庫克去年4月22日從南非最南端出發，一路穿越山脈、熱帶雨林和撒哈拉等沙漠地區，抵達突尼西亞安杰拉角完成旅程時，已一共跨越了16國，留下逾1,900萬步足跡，相當於在351天內跑完385場馬拉松。