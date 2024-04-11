英疑爆「天燈節」騙局 逾4.5萬人恐預購上當 舉辦地點提都無提 稱放2000天燈

17:45更新︰主辦單位回應 有團體近日在包括TikTok等網上平台，大鑼大鼓宣傳將在英國多場「放天燈」活動，屆時會把2,000個天燈放上天，形成壯麗無比的景觀。據報旋即吸引逾4.5萬人填寫預售表格，不少人已經付款，然而此天燈節只提及會在倫敦及伯明翰舉行，具體地點欠奉，而當地多個地方政府早已禁止民眾放天燈。事件隨即演變成疑似騙局，當局目前正在調查。 英國天燈節｜聲稱倫敦伯明翰各舉辦兩場 首兩場已滿額 吸引大量民眾報名的是名為「Lantern Festival UK」的天燈節活動，上月初開始在TikTok瘋狂宣傳。有影像可見大批民眾歡天喜地放天燈，而天上的天燈多如繁星，極其壯觀，更可見男士在盛會中求婚，非常浪漫。廣告提到「令人屏息靜氣的魔幻時刻」、「2024年」，以及「5月26日倫敦」、「6月1日伯明翰」等字眼，又號稱是「英國首個天燈節」(UK's 1st EVER Lantern Festival)，呼籲民眾快快預購。

英媒指，已有逾4.5萬人填了預購表格，並發現宣傳片是來自過去在泰國舉行的天燈節以及在美國舉行的相關活動。據報主辦單位稱會在英國辦4場活動，兩場在倫敦(6月1日及7月13日)、兩場在伯明翰(5月26日及6月8日)，並稱兩地的首場活動門票已經售罄。

英國天燈節｜英媒質疑︰伯明翰倫敦多處市議會已禁放天燈 然而，活動奇怪在沒有提及在倫敦及伯明翰甚麼地點舉行，只稱會於4月20日公布詳情。英媒質疑稱，伯明翰市議會早已禁止民眾放天燈，而倫敦多個地方議會包括Ealing、Lambeth、Lewisham、Merton、 Redbridge及Wandsworth等亦有同樣禁令，不知主辦單位還能如何找到合法地點，舉行如此盛大的放天燈活動。

英國天燈節｜主辦單位稱全部天燈「可回收」 此外，放天燈涉及火種，升空後飛行方向無法控制，一直被指會危及環境甚至民居，但主辦單位卻稱，其「每一個天燈都會小心收回及循環再用，不留任何痕跡」，反而令人懷疑如何辦得到。 英國天燈節｜已付款者稱未收到門票 愈來愈擔心 在具體資訊欠奉下，加上有已付款的人上網表示至今未收到門票，令愈來愈多已訂票者擔心自己墮入騙局。有網民表示︰「逾200個市議會已禁止放天燈，不知他們可如何放」、「你認為英國政府會容許2,000個天燈升空？」花了50鎊買了兩張門票的女子Keira Guise公開接受英國廣播公司(BBC)訪問，直言擔心取不回錢，她表示購票後一日看到網上有很多人質疑在英國放天燈可能不合法，隨即擔心自己受騙。