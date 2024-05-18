英研究指全球暖化影響大腦健康　極端天氣恐使失智症、抑鬱症惡化

英國倫敦大學學院(University College London)一份最新研究顯示，全球暖化加劇會對大腦健康造成影響，失智症、癲癇症和抑鬱症等疾病更可能因此蔓延並惡化。

《彭博社》援引這份最新研究報導，研究團隊回顧了332份神經科學文獻後，發現天氣以不同方式影響著疾病。極端高溫和氣候變遷不僅會影響神經系統疾病和心理健康障礙的患病率，還會增加入院、殘疾甚至死亡的風險。 這份發表在國際知名醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）的研究稱，氣候變遷對於傳染病與呼吸道疾病的影響，過去以來已被充分研究。不僅如此，也對神經系統健康造成損害，而「人體的溫度調節過程」似乎是極端高溫引發病情惡化的關鍵驅動因素。

領導這項研究的神經病學教授西索迪亞（Sanjay Sisodiya）指出，「大腦要正常工作，就必須保持在相對狹窄的溫度範圍內」。若大腦患有疾病，那麼大腦的體溫調節能力就會受損。 研究發現，阿茲海默症和其他失智症的病患難以在極端高溫下做出適應性選擇，例如尋求幫助、穿著更輕便的衣服和飲用更多的水。 西索迪亞補充，隨著極端天氣變得越來越普遍，釐清確切的關係變得越來越重要，特別是對於最年輕、最年長和最脆弱的人。 而精神健康障礙的發生率、住院和死亡風險亦與環境溫度升高有著密切關係。2010至2019年間，美國健康保險對心理健康相關急診室就診的索賠在極端炎熱的日子裡有所增加。風暴和野火等極端天氣事件可能引發焦慮、創傷後壓力、憂鬱和輕生意念。