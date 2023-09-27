英研究：地球2.5億年後形成「極熱超級大陸」 人類和哺乳動物恐滅絕

地球各大陸版塊2.5億年後將合併為超級大陸「終極盤古大陸」，屆時氣候會變得極端，不夠一成陸地適合居住。(網上圖片)

英國一間大學的研究人員利用超級電腦預測，地球各大陸版塊2.5億年後將合併為超級大陸「終極盤古大陸」，屆時氣候會變得極端，不夠一成陸地適合居住，足以令人類和其他陸上哺乳類動物滅絕。研究報告周二（26日）刊登在《自然地球科學》（Nature Geoscience）期刊。

二氧化碳水平為目前兩倍 太陽更亮

英國布里斯托大學研究人員以超級電腦配合英國氣象局氣候模型去推算，模擬超級大陸的溫度、風、雨和濕度趨勢，並以板塊運動、海洋化學和生物模型來計算二氧化碳濃度，發現終極盤古大陸的形成會致火山爆發更頻繁，釋放更多二氧化碳至大氣中，屆時二氧化碳水平將是目前的兩倍，加上太陽會變得更亮，兩者也導致地球進一步暖化。

氣溫達40至50度 僅餘8%至16%陸地宜居

屆時地球將極度炎熱，全球普遍氣溫會高達攝氏40至50度，沿海及內陸地區的濕度差距極端，僅餘8%至16%陸地宜居，人類及其他陸上哺乳動物可能因為適應不了極端氣候或者缺乏糧食而滅絕。

研究團隊承認推算結果仍有很大不確定性，但希望了解地球過往的大型生物滅絕事件，以此警示人類。

地球對上一次大規模滅絕發生在大約6,600萬年前，當時一顆小行星撞擊地球，消滅了恐龍和地球大多數生命。