英研究：租客比業主老得快　涉不安全感及壓力大

買樓置業是不少人的夢想，近日英國一項研究發現，租客比起業主，老化速度 似乎較快，可能與物質條件較差、不安全感、生活壓力大等因素有關。研究本 月中旬發布於《流行病學與社區健康雜誌》(Journal of Epidemiology and Community Health)透過長期觀察 1,420 名英國成年人的結果，得出租客會比擁 有房屋的業主「更快老化」的初步結論，其中又以「私樓租客」更明顯，租用 資助住屋者則無明顯區別。

綜合報道，研究綜合住房狀況與收入、教育和健康、血液樣本分析、DNA 甲基 化的化學變化等資訊，作為研究依據。澳洲阿德萊德大學和英國埃塞克斯大學 的首席研究員Amy Clair認為，與已還清房貸的人相比，私樓租客通常「物質條 件較差」，還面臨諸多的「不安全感」，種種壓力加速老化進程。

研究還發現，曾經「拖欠租金」或居住在「有汙染環境下的人」，衰老速度有更 快的跡象，除了環境引發的健康問題，另一種則是因生活壓力導致健康受損，租客可能會被迫在「付房租」和「看醫生」之間做選擇。在住房不安全最極端 的情況無家可歸下，甚至可能比正常人早20年出現老年人常有的症狀。然而，由於各國住房制度和狀況不同，無法斷定該研究的結果，是否也適用於其他國家。