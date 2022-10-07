熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 MIAMI QUAY 英女王逝世 猴痘 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
國際
2022-10-07 13:52:00

英研究：22%男人上班時會自慰　專家：適當能提高工作效率

分享：

英國一項研究指出，有超過22%的英國人會在公司時間自慰，推算即大約為740萬人。研究還發現，較年輕的英國人較常於工作時自慰；人工愈高，在工作時自慰的可能性愈高。專家表示，在工作中適當地自慰能夠提高工作效率、提升注意力，不過應該避免將自己的同事當作性幻想對象。

英研究：22%男人上班時會自慰，專家：適當能提高工作效率。(網上圖片)

英研究：22%男人上班時會自慰，專家：適當能提高工作效率。(網上圖片)

綜合報道，Chemist4U2,000名英國人進行調查，顯示有22%的受訪男性會在上班時自慰，女性則有7%，不僅如此，調查還指出，年收入在35,001英鎊到45000英鎊的英國人最常在工作時自慰；年收入在25001英鎊到35000英鎊的受訪者工作時自慰的比例為24%；年收入在15001英鎊到25000英鎊的人則有18%數據亦顯示，最容易在工作時自慰的年齡為25歲至34歲，高達27%；其次則依序為35歲至44歲的18%45歲至54歲的15%

心理學博士Cliff Arnall：公司應實施「自慰政策」提升士氣。(網上圖片)

心理學博士Cliff Arnall：公司應實施「自慰政策」提升士氣。(網上圖片)

心理學博士：公司應實施「自慰政策」提升士氣

英國諾丁漢特倫特大學心理學講師Mark Sergeant表示，雖然大部分的人很難接受這個說法，但是在工作時適當地自慰，的確能夠提高工作效率與注意力。

至於心理學博士Cliff Arnall則認為，公司應該實施「自慰政策」以提升振員工士氣。他說，「我希望自慰政策能讓人更專注，並減少攻擊性。這樣能帶來更高的工作效率與更多的微笑。」不過他也強調，如果真的實施這項政策，應該要有適當地限制，例如不應該鼓勵員工對同事進行性幻想，因為這可能涉及性騷擾行為。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受