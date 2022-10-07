英研究：22%男人上班時會自慰　專家：適當能提高工作效率

英國一項研究指出，有超過22%的英國人會在公司時間自慰，推算即大約為740萬人。研究還發現，較年輕的英國人較常於工作時自慰；人工愈高，在工作時自慰的可能性愈高。專家表示，在工作中適當地自慰能夠提高工作效率、提升注意力，不過應該避免將自己的同事當作性幻想對象。

綜合報道，Chemist4U對2,000名英國人進行調查，顯示有22%的受訪男性會在上班時自慰，女性則有7%，不僅如此，調查還指出，年收入在3萬5,001英鎊到4萬5000英鎊的英國人最常在工作時自慰；年收入在2萬5001英鎊到3萬5000英鎊的受訪者工作時自慰的比例為24%；年收入在1萬5001英鎊到2萬5000英鎊的人則有18%。數據亦顯示，最容易在工作時自慰的年齡為25歲至34歲，高達27%；其次則依序為35歲至44歲的18%、45歲至54歲的15%。

心理學博士Cliff Arnall：公司應實施「自慰政策」提升士氣。(網上圖片)