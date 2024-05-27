英研究：Taylor Swift 30首歌能治失智症　這首歌更可救命

英國療養機構研究指出，美國樂壇天后Taylor Swift有至少30首歌曲，節拍在80至120之間，能應用在失智症的音樂療法，喚起長輩的快樂回憶。療養機構更發起音樂治療計畫，替長輩拍下跟泰勒絲專輯同款造型的照片，讓他們能把快樂回憶跟音樂連結，增加治療成效。有一首歌，更獲美國心臟研究協會認證可以救命。

Taylor Swift音樂風靡全球，目前正在舉行的時代巡演更是話題不斷，一票難求。英國療養機構Lottie一項研究指出，Taylor Swift的歌曲不只擄獲Fans的心，還能應用在音樂療法上，其中對失智症患者有顯著的效果。專家表示，最適合失智症患者的音樂是每分鐘有80到120拍，因為這樣的節奏可以幫助他們想起快樂的回憶，而Taylor Swift有至少30首熱門歌曲在這個節拍上，成為音樂療法的首選。