英禁止政府裝置安裝TikTok　中國使館：出於政治目的

英國政府以安全為由宣布，即時禁止政府部長及公務員在公務手機及其他裝置，安裝中國短片分享平台抖音海外版TikTok應用程式。中國駐英國使館發言人批評，英方出於政治目的而非基於事實作出有關決定，干擾有關企業在英國的正常經營。

英國內閣辦公室部長杜永敦(Oliver Dowden)在國會表示，鑑於圍繞政府設備的特殊風險，這些設備可能包含敏感信息，限制某些應用程式的使用是謹慎和相稱，特別是一些使用和儲存大量數據的應用程式，做法恰當，而個人手機及裝置則不受限制。

不過，在杜永敦宣布禁令後不久，英國國防部在TikTok發布影片，顯示英國軍方訓練烏克蘭士兵的情況。能源安全大臣夏博思亦表示，會繼續在私人手機上使用TikTok。