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國際
2023-12-15 14:09:49

英童失蹤6年被貨車司機尋獲　疑被生母帶到法國山區

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英國男童巴迪在6年前失蹤。(大曼徹斯特警察)

英國男童巴迪在6年前失蹤。(大曼徹斯特警察)

英國一名失蹤6年的兒童巴迪（Alex Batty），在法國被一名貨車司機尋回，並為他聯絡在英國的祖母。英國當局懷疑是巴迪的母親及祖父將他帶往法國庇里牛斯山區。

在2017年被母親外祖父，聲稱將當時11歲的巴迪帶到西班牙渡假，自此就一直失蹤。巴迪當時其實是由外祖母卡魯阿納（Susan Caruana）照顧，其母及祖父皆沒有撫養權。直到6年後，巴迪周三（13日）在法國上加龍省，近圖盧茲的庇里牛斯山區路旁被發現。發現巴迪的司機表示：「他解釋自己已經行了4日，他表示自己是從山上走下來，雖然沒有指明在哪。」司機再透露：「我把他的名字在網上搜尋，見到他是失蹤人士。」

母親及祖父被指擄走巴迪。(網上圖片)

母親及祖父被指擄走巴迪。(網上圖片)

自稱在山區走了四日

司機透露，巴迪原本是計劃到大城市尋找大使館協助。而那位司機協助他尋找法國當局，又讓他利用自己的社交媒體帳號，與其外祖母聯絡，巴迪在Facebook上聯絡外祖母：「婆婆你好，我是巴迪，我現在於法國圖盧茲。我很希望你收到這訊息。我愛你，我想回家」。英國廣播公司（BBC）指，卡魯阿納雖然是巴迪的監護人，但因病無法前赴法國，但英國山《太陽報》表示，卡魯阿納確認已與巴迪聯絡。卡魯阿納表示：「我很開心，我與他通話了，而且他很好。這真的很震驚！」

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法國方面已經將案件交予英國，並且不再是法國管轄。而巴迪預計在周五（15日）返回英國。傳媒報道，巴迪是被帶到庇里牛斯的山區，以流動公社的形式過生活。這是庇里牛斯偏遠山區，一些人在過着特殊的生活方式。在2018年，卡魯阿納曾指，巴迪母親及祖父可能把他帶到摩納哥過一些特別的社群生活。又指他們尋求特別的生活方式並不想巴迪去上學。

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