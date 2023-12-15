英童失蹤6年被貨車司機尋獲　疑被生母帶到法國山區

英國一名失蹤6年的兒童巴迪（Alex Batty），在法國被一名貨車司機尋回，並為他聯絡在英國的祖母。英國當局懷疑是巴迪的母親及祖父將他帶往法國庇里牛斯山區。

在2017年被母親外祖父，聲稱將當時11歲的巴迪帶到西班牙渡假，自此就一直失蹤。巴迪當時其實是由外祖母卡魯阿納（Susan Caruana）照顧，其母及祖父皆沒有撫養權。直到6年後，巴迪周三（13日）在法國上加龍省，近圖盧茲的庇里牛斯山區路旁被發現。發現巴迪的司機表示：「他解釋自己已經行了4日，他表示自己是從山上走下來，雖然沒有指明在哪。」司機再透露：「我把他的名字在網上搜尋，見到他是失蹤人士。」