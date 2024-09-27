英童5.4「星球大戰日」出生取名「天行者」，辦護照險遭拒。

英國一名士兵兼《星際大戰》(Star War)系列電影忠實Fans，為自己的幼子中間名取名為「天行者」(Skywalker)，在準備全家出國時收到簽發護照機構通知，其幼子的護照申請由於版權問題遭拒，正常一家人度假夢碎之際，相關機構在新聞曝光後終於通知將會發放護照。

綜合報道，事件中辦護照險遭被拒的7歲男孩全名為Loki Skywalker Mowbray，由於Loki於5月4日出世，也就是粉絲所稱的「星際大戰日」(Star Wars Day)，他的父親Christian Mowbray決定為他的中間名取作「Skywalker」以向《星戰》致敬。Christian與妻子育有2女1男，一直期待10月底全家赴多明尼加度假，英國護照署(HM Passport Office)的上級機關內政府卻告知，要為Loki拿到護照，不是要替他改名，就是取得《星戰》版權所有方迪士尼公司的同意。