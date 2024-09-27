英童5.4「星球大戰日」出生取名「天行者」，辦護照險遭拒。

英國一名士兵兼《星際大戰》(Star War)系列電影忠實Fans，為自己的幼子中間名取名為「天行者」(Skywalker)，在準備全家出國時收到簽發護照機構通知，其幼子的護照申請由於版權問題遭拒，正常一家人度假夢碎之際，相關機構在新聞曝光後終於通知將會發放護照。
綜合報道，事件中辦護照險遭被拒的7歲男孩全名為Loki Skywalker Mowbray，由於Loki於5月4日出世，也就是粉絲所稱的「星際大戰日」(Star Wars Day)，他的父親Christian Mowbray決定為他的中間名取作「Skywalker」以向《星戰》致敬。Christian與妻子育有2女1男，一直期待10月底全家赴多明尼加度假，英國護照署(HM Passport Office)的上級機關內政府卻告知，要為Loki拿到護照，不是要替他改名，就是取得《星戰》版權所有方迪士尼公司的同意。
「天行者」父親：現代的名字正在演變
Christian受訪時表示，他明白「Skywalker」受到版權保護，亦理解內政部的立場，但認為他們無意把「Skywalker」用於謀取私利，而是現代的名字正在演變。他又指，如果一個大人為了「噱頭」改名就可以理解，但一個孩子從出生就取這個名字就情況不同，事件為全家人造成巨大壓力，亦可能被逼取消假期，因此感到非常難過。
不過，事件經報道後，Christian一家就接獲告知，內政部已經改變立場，將會核發Loki的護照。內政部表示，Mowbray一家的申請「正在審理」，並且對延誤致歉，後來證實已經核准。Christian說，現在護照已經核發，一家人終於將能夠享受一個期待已久的假期。